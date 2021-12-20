Падіння надувного замку в Австралії: у лікарні померла шоста дитина

20 хвилин(и) тому

Автор фото, TASMANIA POLICE Підпис до фото, Чейсу Гаррисону було 11 років

У лікарні помер ще один хлопчик, якого було поранено під час падіння надувного замку на шкільному святі в Девенпорті, що на Тасманії.

Він став шостою жертвою трагедії.

Чейсу Гаррисону було 11 років. У неділю у лікарні йому відключили системи штучної підтримки життя.

Він був серед дев'яти дітей, які впали з висоти 10 метрів, коли надувний замок опинився у повітрі через порив вітру. Втім, як саме стався цей інцидент, наразі невідомо.

Поліція і надалі провадить розслідування, зокрема, і того, як надувний замок був прив'язаний до землі.

Двоє дітей і надалі залишаються у шпиталі в критичному стані.

Ще одного хлопчика виписали з лікарні у п'ятницю.

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Трагедія сталася на шкільному святі в останній день перед канікулами. Загалом на святі були 40 дітей, а також вчителі та батьки.

Девенпорт на північному узбережжі Тасманії - невелике портове місто з населенням трохи менш як 30 000 мешканців.

Раніше вже були інші смертельні випадки з надувними замками. У 2019 році в аналогічному інциденті в Китаї загинули двоє дітей і ще 20 отримали поранення.

Роком раніше у Великій Британії дівчина загинула після падіння з надувного замку, який, за словами очевидців, "вибухнув" на пляжі Норфолку.

А двох працівників ярмарку ув'язнили за ненавмисне вбивство через грубу недбалість після того, як у березні 2016 року в Ессексі здуло надувний замок із семирічним Саммером Грантом.