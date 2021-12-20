Омікрон "вирує" планетою: як світ рятується від нового штаму

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Все закрилося. Вулиці нідерландських міст помітно спорожніли через локдаун

Одна за іншою крани світу знову запроваджують нові карантинні обмеження. Вони бояться, що національні системи охорони здоров'я не витримають випробування новим штамом коронавірусу, який стрімко поширюється.

Наприкінці минулого тижня перший випадок Омікрону зафіксували і в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пацієнтка, яка захворіла, повернулась з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Цієї неділі у Нідерландах почався новий суворий локдаун, що триватиме щонайменше до середини січня.

Напередодні Різдва закрилися усі магазини, крім продуктових, а також школи, спортзали, перукарні, ресторани і бари. Жителям рекомендують за можливості залишатися вдома і приймати не більше двох гостей одночасно. На Різдво та Новий рік можна буде запросити додому до чотирьох людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Порожня торгова вулиця у Роттердамі у перший день нового карантину

Про новий локдаун прем'єр-міністр країни Марк Рютте оголосив лише за день до його початку - в суботу.

Новий локдаун у Нідерландах запровадили на тлі зменшення випадків зараження впродовж останніх двох тижнів. На 18 грудня в країні було менше 15 тисяч нових випадків, тоді як наприкінці листопада - більше 20 тисяч. Проте влада країни побоюється, що особливо заразний штам Омікрон, набравши обертів, призведе до того, що лікарні знов будуть переповнені.

"Омікрон поширюється швидше, ніж ми побоювалися, і ми повинні діяти вже зараз, щоб запобігти найгіршому розвитку подій", - заявив прем'єр Нідерландів.

Надзвичайна ситуація в Лондоні

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Однією з найбільш постраждалих від мутації коронавірусу стала Британія. Тут три дні поспіль фіксують найвищі показники нових випадків за весь час пандемії - понад 90 тисяч за добу.

Ризик перевантаження системи охорони здоров'я змусив мера Лондона Садіка Хана оголосити від суботи режим надзвичайної ситуації.

Це дозволить органам влади краще координувати свої дії, а екстрені служби та медичні заклади працюватимуть у посиленому режимі. З іншого боку, це означає, що вирішувати менш пріоритетні завдання, не пов'язані із коронавірусом, вони будуть повільніше.

За словами Садіка Хана, за останні дні кількість нових хворих в Лондоні перевищує 26 тисяч. При цьому кількість медичних працівників, які заразилися коронавірусом, зростає одночасно з кількістю госпіталізацій. На лікарняні масово йдуть і працівники інших служб міста.

"Впродовж останніх кількох днів я зустрічався із колегами по всьому місту - від медиків до працівників місцевих рад, від пожежників до поліцейських. Ми всі дуже стурбовані вибуховим зростанням кількості заражень Омікроном", - заявив мер Лондона, пояснюючи рішення про надзвичайний стан у столиці Британії.

Він також повідомив, що більшість госпіталізованих не були вакциновані. Очільник міста закликав людей якомога швидше зробити третю дозу щеплення і заявив, що найближчим часом в місті відкриються нові центри вакцинації.

Раніше британські вчені дійшли висновку, що для повноцінного захисту від Омікрону треба три дози вакцини, оскільки після двох доз ефективність антитіл різко падає за нової мутації вірусу.

У неділю вранці за заклики до насильства та підпали депутатських офісів заарештували Пірса Корбіна, брата колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна. Пірс Корбін активно заперечує існування коронавірусу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту в центрі Лондона проти боротьби із пандемією, після якої арештували Пірса Корбіна, була майже мирною

Лондонська поліція повідомляє, що 74-річного Пірса Корбіна арештували по тому, як в суботу, у день акцій проти коронавірусних обмежень, у соцмережах було поширено відео, в якому Корбін закликає "трощити цю наволоч, яка вирішила встановити новий фашизм" і підпалювати приймальні депутатів, які голосували за нові обмеження.

Тим часом британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід не відкидає й наступні карантинні обмеження:

"У цій пандемії гарантій бути не може. Зараз треба за всім уважно стежити", - заявив він ВВС.

У Британії щеплення отримали майже усі дорослі, а 27 мільйонів (із 66 мільйонного населення) вже зробили і бустерну дозу.

Італія планує нові обмеження

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маріо Драгі та його уряд побоюються, що Омікрон перевантажить лікарні

Уряд Італії, за даними преси, має намір запровадити нові карантинні обмеження, зокрема, тестування при відвідуванні громадських місць навіть для вакцинованих.

Кілька італійських видань повідомили в неділю, що про нові обмеження прем'єр-міністр Маріо Драгі повідомить 23 грудня.

За даними ЗМІ, нові обмеження будуть стосуватися місць масового скупчення людей.

Крім того, італійський уряд думає над розширенням списку категорій населення, для яких щеплення від коронавірусу є обов'язковим, а також про те, щоб зробити маски обов'язковими не лише у приміщеннях, але й на вулиці.

Минулого тижня Італія припинила пускати туристів з України. Таке рішення ухвалив уряд країни під час чергового перегляду правил в'їзду через поширення коронавірусу. Поки що заборона діятиме до 31 січня 2022 року.

Німеччина: Різдво без локдауну, але з обмеженнями

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Новий міністр охорони здоров'я Німеччини, вчений-епідеміолог Карл Лаутенбах заявив у неділю, що локдауну на Різдво в країні не буде.

"Але на нас очікує п'ята хвиля: ми пройшли критичну кількість заражень Омікроном. І цю хвилю вже не спинити", - заявив він телеканалу ARD.

Експертна рада при уряді Німеччини також у неділю заявила, що для стримування Омікрону треба обмежити контакти людей, інакше лікарні дуже скоро можуть бути перевантажені, - як і в інших країнах світу кількість нових заражень новою мутацією вірусу подвоюється кожні 2-4 дні.

У Німеччині, де повністю провакциновані 70% населення, від початку грудня для невакцинованих повністю закритий доступ до деяких громадських місць.

США: подорожі на Різдво рознесуть хворобу

Автор фото, EPA Підпис до фото, Доктор Фаучі (праворуч), який є радником адміністрації США у питаннях пандемії, каже, що новий штам "вирує світом".

Різдвяні подорожі сприятимуть поширенню Омікрону навіть серед повністю вакцинованих, - заявив доктор Ентоні Фаучі, провідний експерт з боротьби з коронавірусом у США.

"Жодних сумнівів - (Омікрон) має надзвичайну здатність поширюватися", - заявив він на телеканалі NBC у неділю.

Пан Фаучі, який є радником адміністрації США у питаннях пандемії, каже, що новий штам "вирує світом".

"Наші лікарні, якщо події розвиватимуться так, як ми це бачимо зараз, будуть під серйозним навантаженням", - попередив він.

Експерт також закликав не гребувати масками та дотриманням соціальної дистанції, а також якомога швидше щепитися бустерною дозою.

Ізраїль накрила п'ята хвиля коронавірусу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Ізраїлі вакцинують і дітей від п'яти років

Поки інші країни готуються до нових обмежень, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вже констатував, що в країні розпочалася п'ята хвиля поширення коронавірусу.

За рекомендацією міністерства охорони здоров'я, влада країни від понеділка занесла США, Канаду та низку інших в список країн, куди ізраїльтяни не можуть поїхати - пише The Jerusalem Post.

Для того, щоб ця заборона набула чинності, потрібно рішення парламенту. Очікують, що нові правила вже почнуть діяти в ніч проти вівторка.

Крім США та Канади у "червоному списку" - Італія, Бельгія, Німеччина, Угорщина, Марокко, Португалія, Швейцарія та Туреччина.

Після повернення з цих країн громадяни Ізраїлю повинні пройти семиденний карантин незалежно від наявності сертифікату про вакцинацію.

Через поширення штаму Омікрон кордони Ізраїлю вже закриті для іноземців від кінця листопада.