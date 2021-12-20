Непорозуміння на мільярд: нарахування Сінево скасують і знову перевірять

56 хвилин(и) тому

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Державна податкова служба проведе нову перевірку компанії "Сінево Україна", яка є власником мережі медичних лабораторій, повідомив в.о. голови ДПС Михайло Титарчук.

"Наша мета - ретельно й всебічно розібратись у цій кризовій ситуації. Тому компромісним рішенням стане проведення нової перевірки саме щодо податку на прибуток — так би мовити, з чистого аркуша", — цитує пресслужба ДПС заяву керівника відомства.

Він зробив її після зустрічі з представниками компанії, директором з розвитку Миколою Бутенко та комерційним директором Миколою Скавронським.

На цій зустрічі були присутні й депутати, серед яких - голова парламентського комітету з фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Він повідомив, що податкова скасує рішення про донарахування понад мільярду грн податків компанії "Сінево".

"Вислухавши позицію платника податків та позицію Державної податкової служби, ми дійшли висновку, що відбулася дискомунікація між податківцями та платником податків під час планової перевірки", - заявив депутат у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що йдеться про непорозуміння щодо "обсягу та якості надання документів платника податків".

Гетманцев також повідомив, що під час зустрічі представників податкової та "Сінево" сторони погодилися скасувати результати перевірки та направити на додаткову перевірку, "яка пройде у повній відповідності до законодавства та прав платника податків".

Раніше Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі писав, що "об'єктивність дій податківців викликає питання", коментуючи скандал довкола перевірки компанії "Сінево". І що це лише один із негативних прикладів роботи податкової.

Нарахування на мільярд

Автор фото, TAX.GOV.UA Підпис до фото, У ДПС кажуть, що досягли компромісу із представниками "Сінево"

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Минулого тижня "Сінево" повідомила, що восени центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків провело в компанії планову перевірку, а потім нарахувало додаткові податки на 1,085 млрд грн. Компанію також звинуватили в ненаданні документів про витрати.

У "Сінево" стверджують, що податківці мали доступ до всіх документів.

Звинувачення податкової там назвали необґрунтованими, дії податківців - тиском, і звернулися за підтримкою до президента, прем'єра і бізнес-омбудсмена.

Оглядачі та представники бізнесу, коментуючи цю історію, згадували, що уряд обіцяв створити комфортні умови для іноземних інвесторів і навіть супровід так званих "інвестнянь".