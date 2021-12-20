"єПідтримка". На що українці витрачають тисячу гривень

39 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

З вакцинальної тисячі українці найбільше витрачають гроші на кіно, розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

Водночас у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова дещо інший рейтинг витрат українців.

Так, за словами Ткаченка, перші три місця з використання грошей такі: кінотеатри, книжкові крамниці, театральні продюсерські агентства.

Також у першій десятці витрат - музичні гурти, виробництво та дистрибуція відеофільмів, туристичні атракції та шоу.

При цьому міністр закликав українців не забувати й про музеї.

За версією ж пана Федорова, за кількістю витрачених грошей лідери це: книжки, кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг) і залізничний транспорт.

Автор фото, unian

Тисяча за вакцинацію

16 грудня українці почали отримувати тисячу гривень, яку влада запровадила для заохочення вакцинації та для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу.

На це Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на "єПідтримку" передбачили 3 млрд грн.

Віртуальні картки відкрили вже понад три мільйони українців. Більшість з них вже отримали і гроші.

Як отримати тисячу гривень?

Для того, щоб отримати тисячу гривень, потрібно виконати низку умов: досягти 18 років, щепитися від ковіду, завантажити додаток Дія, згенерувати електронний ковід-сертифікат та подати заявку на отримання виплат.

Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити додаток Дія, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка".

Користувач має створити віртуальну картку в одному з банків, на яку прийдуть гроші.

Витратити ці гроші можна на книжки, кіно, театр, концерти, спортклуби, Укрзалізницю. Пізніше президент Володимир Зеленський оголосив, що люди у віці 60+ зможуть витратити їх на ліки.

Як отримати тисячу гривень без Дії?

Українці, які не мають додатку Дія чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року, заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

"Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатку Дія, або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року - Ред.) запропонований механізм отримання цих коштів", - сказав він.