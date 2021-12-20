"єПідтримка". На що українці витрачають тисячу гривень
З вакцинальної тисячі українці найбільше витрачають гроші на кіно, розповів міністр культури Олександр Ткаченко.
Водночас у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова дещо інший рейтинг витрат українців.
Так, за словами Ткаченка, перші три місця з використання грошей такі: кінотеатри, книжкові крамниці, театральні продюсерські агентства.
Також у першій десятці витрат - музичні гурти, виробництво та дистрибуція відеофільмів, туристичні атракції та шоу.
При цьому міністр закликав українців не забувати й про музеї.
За версією ж пана Федорова, за кількістю витрачених грошей лідери це: книжки, кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг) і залізничний транспорт.
Тисяча за вакцинацію
16 грудня українці почали отримувати тисячу гривень, яку влада запровадила для заохочення вакцинації та для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу.
На це Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на "єПідтримку" передбачили 3 млрд грн.
Віртуальні картки відкрили вже понад три мільйони українців. Більшість з них вже отримали і гроші.
Як отримати тисячу гривень?
Для того, щоб отримати тисячу гривень, потрібно виконати низку умов: досягти 18 років, щепитися від ковіду, завантажити додаток Дія, згенерувати електронний ковід-сертифікат та подати заявку на отримання виплат.
Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити додаток Дія, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка".
Користувач має створити віртуальну картку в одному з банків, на яку прийдуть гроші.
Витратити ці гроші можна на книжки, кіно, театр, концерти, спортклуби, Укрзалізницю. Пізніше президент Володимир Зеленський оголосив, що люди у віці 60+ зможуть витратити їх на ліки.
Як отримати тисячу гривень без Дії?
Українці, які не мають додатку Дія чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року, заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.
"Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатку Дія, або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року - Ред.) запропонований механізм отримання цих коштів", - сказав він.