Що відбувається навколо підозри Порошенка у держзраді

41 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Відповідний документ засунули у хвіртку біля будинку експрезидента, кажуть адвокати політика. Вони вважають такі дії слідчих незаконними.

Захисники Порошенка вважають, що цю підозру вручили неналежним чином, тому планують оскаржити такі дії правоохоронців, розповів у коментарі ВВС News Україна Ілля Новіков.

"Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися у охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони цього не знали), і засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри "у справі про постачання вугілля з ДНР" та повістку на допит на 23 грудня", - написав у фейсбуці пан Новіков.

Він оприлюднив фото документу, де йдеться про ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Підозрюють у держзраді

Згодом з'явилося повідомлення ДБР про підозру п'ятому президенту у державній зраді.

Там заявили, що розслідують кримінальну справу про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій 1,5 млрд гривень.

"П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.

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Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

"На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій", - заявили у ДБР.

На брифінгу у понеділок 20 грудня СБУ та ДБР заявили, що підозру Порошенку вручили згідно з законодавством.

Раніше схожу підозру оголосили одному з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" та куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку. СБУ звинувачує політика у тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.

СБУ оприлюднювала аудіозаписи, де люди з голосами, схожими на Віктора Медведчука та Дмитра Козака, заступника керівника Адміністрації президента Росії, обговорюють підписання вугільних контрактів. Голос, схожий на Медведчука, неодноразово згадує прізвище Петра Порошенка.

Медведчук відкидав усі звинувачення у фінансуванні тероризму, які висуває йому та його соратникам влада.

"Копіюють Януковича"

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що нова справа проти Петра Порошенка сфабрикована, і що політик буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.

"Я хочу сказати чинній владі - не сподівайтесь. Після зустрічей та відпустки Порошенко повернеться в Україну і ваша чергова справа, чергове шоу, як і попередні, перетворяться на фарс", - сказав Турчинов.

Автор фото, УНІАН

Порошенка планують викликали до приміщення ДБР для проведення слідчих дій 23 грудня і тоді ж подати клопотання про обрання для нього судом запобіжного заходу.

Владі було відомо, що Порошенко збирався виїжджати на зустрічі за кордон, сказав Турчинов.

"Порошенко повернеться у ті дати, коли зазвичай повертається з-за кордону. Парламентські канікули та новорічні свята в кінці грудня на початку січня - єдиний час, коли Порошенко мав можливість поіхати кудись з родиною останні сім років. До предметного обговорення справи в суді дійде вже в новому році", - заявили адвокати.

"Влада Зеленського копіює Януковича і його режим у боротьбі з опонентами. Вони скопіюють не тільки технології, а й фінал режиму", - додав пан Турчинов.

Це далеко не перша справа проти Петра Порошенка. Прізвище п'ятого президента України фігурувало у десятках кримінальних провадженнях, які були відкриті після приходу до влади команди Володимира Зеленського.

Також ім'я п'ятого президента фігурувало у плівках Bihus.Info.

Журналіст Денис Бігус і його команда розслідувачів влітку 2021 року опублікували низку записів, на яких людина з голосом, схожим на Віктора Медведчука, проводить переговори з російськими і проросійськими діячами про ключові для України питання.

Його голосу немає на жодній плівці, але про нього там неодноразово згадують.