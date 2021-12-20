Від 2 грн і вище. Уряд встановив мінімальні ціни на пластикові пакети

38 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Такі тонкі пакети зі стінками 15-50 мікрометрів теж мають стати платними

Кабінет міністрів встановив мінімальні ціни на пластикові пакети. Таке рішення ухвалили 20 грудня на засіданні уряду, повідомляє мінекономіки.

В уряді сподіваються, що це дозволить обмежити використання пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні. Мінімальні ціни почнуть діяти з 1 лютого 2022 року.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме використовувати багаторазові екологічні", - зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

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Йдеться про пакети товщиною понад 50 мікрометрів. Це досить цупкі пакети, і екологи відзначають, що вони й раніше у магазинах рідко поширювалися безкоштовно.

2,00 грн - пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн - пакет з ручками й боковими складками.

З 10 грудня в Україні почав діяти закон 2051−1, який обмежує використання пластикових пакетів в Україні.

Цей закон забороняє безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Але він почав діяти без встановлених мінімальних цін.

Після початку дії закону в магазинах України кульки продавали за кілька копійок.

Ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду, до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року в Україні заборонять розповсюдження ще кількох видів пакетів: зі стінками товщиною менш як 15 мікрометрів, тонких - зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів та оксорозкладних пластикових пакетів.

Як карають?

Якщо з 10 грудня держпродспоживслужба зафіксує в закладах торгівлі безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, то бізнес заплатить штраф від 1,7 до 3,4 тисячі гривень.

За повторне порушення (якщо спіймають протягом трьох років після першого) - до 8,5 тисяч гривень.

А з 10 березня 2022 року штрафи суттєво виростуть.

Якщо заклади поширюватимуть, платно чи безплатно, тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети, то ці заклади будуть оштрафовані на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень.

А при повторному порушенні (теж протягом трьох років) - від 17 до 34 тисяч гривень.

Держпродспоживслужба слідкуватиме за дотриманням "антипластикового закону", влаштовуючи планові чи позапланові перевірки магазинів, кафе, ресторанів та ринків.