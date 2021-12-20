З січня лікарів без щеплення відсторонятимуть від роботи

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Лікарів зобов'язали зробити щеплення. Без вакцинації їх відсторонятимуть від роботи. Про це йдеться у наказі на сайті МОЗ.

Міністерство розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов'язковим.

Раніше у цьому списку були освітяни, чиновники, працівники місцевих адміністрацій та стратегічних підприємств, таких як "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Нафтогаз".

Тепер щеплення зробили обов'язковим для працівників:

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ вже зареєстрували у Мін'юсті. Він набере чинності 20 січня 2022 року.

Якщо працівники цих установ не щепляться проти Covid-19 до 20 січня, їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

"Ці працівники взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров'я українців та їхніх близьких", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що 9 із 10 госпіталізованих - невакциновані, а щеплення захищає від важкої форми ковіду та від смерті.

Людей, які мають протипоказання до щеплень, від роботи відстороняти не будуть.

Автор фото, UNIAN

За даними МОЗ, близько 88% медпрацівників в Україні мають принаймні одну дозу щеплення.

Тобто від роботи можуть відсторонити кілька тисяч лікарів, середнього та молодшого персоналу.

Щодня Covid-19 в Україні інфікується понад сто медпрацівників.

У листопаді щеплення зробили обов'язковим для всіх вчителів. За відмову робити вакцинацію від роботи відсторонили кілька сотень вчителів.

Нещодавно суд на Львівщині скасував відсторонення вчительки від роботи через відсутність вакцинації.

Суд задовольнив вимогу вчительки про виплату зарплати на період відсторонення, але не дозволив їй повернутися на роботу.