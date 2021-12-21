В Англії випадково знайшли рештки найбільшої в історії багатоніжки

Джона Фішер

Кореспондент з питань довкілля

1 година тому

Автор фото, Neil Davies

Вчені кажуть, що виявили найбільшу в історії скам'янілу гігантську багатоніжку на пляжі в Нортумберленді - і зробили це абсолютно випадково.

Вважають, що багатоніжка, відома як артроплевра, мала довжину понад 2,5 м і важила близько 50 кг.

Частину викопних решток вперше помітили у 2018 році, коли велика брила пісковику впала на пляж у затоці Говік.

Наступного року її виставлять у Кембриджському музеї Седжвіка.

"Це було абсолютно випадкове відкриття", - сказав доктор Ніл Девіс з Департаменту наук про Землю Кембриджа, який аналізував скам'янілість довжиною 75 см.

"Валун впав, тріснув і відкрив скам'янілість, яку один із наших колишніх аспірантів випадково помітив, проходячи повз", - розповів доктор Девіс.

326 мільйонів років тому, коли жила гігантська багатоніжка, на північному сході Англії був набагато тепліший клімат, ніж сьогодні.

Автор фото, Neil Davies

Цей екземпляр знайшли у місці, де, на думку дослідників, раніше було річище. Насправді це можуть бути не викопні рештки мертвої істоти, а екзоскелет, який багатоніжка скинула, коли росла.

"Гігантські скам'янілості багатоніжок знаходять рідко, оскільки після смерті їхні тіла мають тенденцію розпадатися, тож цілком імовірно, що скам'янілість - це панцир, який тварина скидає під час зростання, - каже доктор Девіс. - Ми ще не знаходили скам'янілу голову, тому не маємо повної інформації".

Можна з упевненістю сказати, що, як і в майже усіх багатоніжок, у неї не було 1000 ніг - дослідники вважають, що вона мала їх щонайменше 32, але, можливо, до 64.

Ці викопні рештки - лише третя виявлена ​​артроплевра, й вона набагато старша й більша за два попередніх екземпляри, обидва з яких знайшли у Німеччині.

Дослідники вважають, що для того, щоб досягти такого великого розміру, артроплевра мала споживати їжу з високим вмістом поживних речовин. Це могло означати, що поряд з горіхами й насінням вона також їла дрібних істот та земноводних.

Статтю з аналізом знахідки опублікували у Journal of the Geological Society.