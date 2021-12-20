Закатовані до смерті. ВВС розслідувала масові вбивства військовими у М'янмі

59 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Військові М'янми влітку цього року скоїли масове вбивство у селах, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 чоловіків. Це з'ясували під час власного розслідування журналісти ВВС.

За свідченнями очевидців, військові оточили мешканців села, відсортували чоловіків та розстріляли їх.

На відео та фото з місця подій видно, що більшість загиблих перед смертю катували, а потім закопали у неглибоких ямах.

Вбивства скоїли у липні у районі Кані адміністративного округу Сікайн, який вважається оплотом опозиції.

Ймовірно, вбивство стало покаранням за напади військових озброєних угруповань. Ці угруповання вимагають повернення до демократії після воєнного перевороту.

Речник військових не спростував цих звинувачень.

Військові захопили владу у країні у лютому цього року. Вони скинули демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі. Після перевороту військові зіткнулися з опором населення М'янми.

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Журналісти ВВС опитали 11 свідків того, що сталося в Кані. Вони зіставили ці розповіді з відео та фотографіями, зібраними у Великій Британії неурядовою організацією Myanmar Witness, яка займається розслідуванням порушень прав людини в М'янмі.

Наймасовіше вбивство сталося в селі Інь, де щонайменше 14 чоловіків закатували до смерті, а їхні тіла скинули у яр.

Свідки розправи в Інь, імена яких не називають, розповіли ВВС, що перед смертю чоловіків зв'язали та побили.

"Ми не могли на це дивитися, тому опустили голови й ридали, - сказала жінка, чиї рідні загинули у цій бійні. - Ми благали їх зупинитися, але вони не слухали, вони тільки запитали жінок: чи є серед них ваші чоловіки? Якщо так, ви можете здійснити останній обряд".

Один із чоловіків, якому вдалося втекти, розповів, що військові годинами знущалися зі своїх жертв, перш ніж убити їх.

"Їх зв'язали, били камінням та прикладами гвинтівок і мучили цілий день, - згадує він. - Деякі солдати були зовсім молодими - по 17-18 років, але були й старші військові. З ними також була одна жінка".

У сусідньому селі Зі Бін Дуїн наприкінці липня у неглибокій ямі знайшли 12 тіл. Серед них було тіло дитини та людини з інвалідністю. Деякі тіла були понівечені.

Тіло ще однієї літньої людини з явними слідами тортур виявили поблизу братської могили, прив'язаної до дерева.

Сім'я загиблого розповіла, що його син та онук втекли, коли військові увійшли до села, але 60-річний чоловік залишився, вважаючи, що через вік його не зачеплять.

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"Так буває"

Існує версія, що вбивства у селах стали колективним покаранням за напади з боку озброєних угруповань, які вимагають відновлення демократії у країні.

Напередодні масових вбивств сутички між армією та місцевими угрупованнями помітно почастішали.

З відео та фотоматеріалів та свідчень очевидців, отриманих ВВС, стає зрозумілим, що чоловіків цілеспрямовано обрали у ролі жертв.

Протягом останніх місяців по всій М'янмі явно простежується тенденція, коли сільських жителів карають за сутички між армією та Народними силами оборони.

Автор фото, STR/AFP VIA GETTY IMAGES

Сім'ї загиблих наполягають, що їхні рідні не брали участі у нападах на військових. Жінка, брат якої загинув у селі Інь, благала солдатів помилувати його, пояснюючи, що він навіть із рогатки не вміє стріляти. "Мовчи, - відповів їй солдат, - ми втомилися і тебе теж вб'ємо".

Після перевороту іноземним журналістам заборонили працювати в М'янмі, а більшість неурядових засобів масової інформації закрили. Робити репортажі з місця подій немає кому.

Коли ВВС представила зібрані докази заступнику міністра інформації М'янми та одночасно прессекретарю військового відомства генералу Зо Мін Туну, він не заперечував, що солдати могли масові вбивати людей.

"Так буває, - зазначив генерал, - коли вони ставляться до нас як до ворогів, ми маємо право захищатися".

Наразі звинувачення у порушеннях прав людини розслідує ООН.