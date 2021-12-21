У Нігерії заарештували військову, бо їй освідчилися під час служби

14 хвилин(и) тому

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В армії Нігерії заарештували жінку через те, що вона прийняла пропозицію одружитися під час виконання службових обов'язків.

Жінка порушила кодекс поведінки військових, коли у військовій формі піддалась романтиці, заявив речник нігерійської армії.

Минулого тижня у соцмережах з'явилося відео, де військова приймає обручку від чоловіка, який стоїть перед нею на коліні, а глядачі їх вітають

Правозахисна організація звинуватила армію у дискримінації жінок. Військових чоловіків за схожі вчинки не карали. Хоча вони також були у формі й демонстрували романтичні стосунки на людях, заявили в організації з захисту прав жінок.

Правозахисник і колишній кандидат у президенти Нігерії Омоєле Соворе засудив рішення армії як "жінконенависницьке".

Військова прийняла пропозицію одружитися від учасника урядової програми підготовки молоді, відомої як Національний молодіжний корпус (NYSC).

Чоловік зробив пропозицію під час навчання у західному штаті Квара.

Коли саме це сталося, невідомо, але відео з'явилося минулого тижня.

Багато користувачів соцмереж привітали пару. Інші дражнили солдата.

Речник армії генерал Клемент Нвачукву заявив ВВС, що військова порушила кодекс поведінки армії, а також правила поведінки у соціальних мережах.

Як видно зі слів генерала, жінка навчала солдата, який пропонував їй одружитися.

"Її поведінка шкодить військовій дисципліні. Завдання тренера - навчати членів національного молодіжного корпусу, а не вступати в любовні стосунки з кимось із них", - додав генерал Нвачукву.

Представники корпусу інцидент не коментували.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Інтернет замилувався відео, на якому двоє жінок випадково одночасно зробили пропозицію.