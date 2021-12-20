Підозра Порошенку у держзраді, звірства армії у М’янмі, наймолодший президент Чилі. Теленовини BBC
У випуску:
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому президенту Петру Порошенку. Адвокати вважають, підозру вручили неналежним чином і планують оскаржити дії правоохоронців.
- Розслідування ВВС розкрило факти масових убивств цивільних у М'янмі.
- Омкірон в Європі. Нідерланди запровадили локдаун, Німеччина та Франція закривається від Британії.
- Колишній лідер студентських протестів проти послідовника Піночета. У Чилі обрали президента, який розвертатиме країну до соціалізму.
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