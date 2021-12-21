США не змінювали рівень небезпеки в Україні, а додали до загроз Росію - Білий дім

1 година тому

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Державний департамент США не змінював оцінку небезпеки для американських громадян в Україні, а лише додав нову загрозу - присутність російських військ на кордонах. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Попередження про небезпеку подорожей до України залишається на так званому четвертому рівні, - заявила вона на пресконференції у Білому домі. - Держдеп оновив текст і включив (до загроз) інформацію про нарощування військової потуги Росії на кордоні з Україною".

"Так що йдеться про оприлюднення додаткових даних, але, як і раніше, на четвертому рівні", - наголосила вона.

До цього четвертий рівень небезпеки для подорожей, тобто коли громадянам США не радять їхати в ту чи іншу країну, в Україні був пов'язаний із поширенням коронавірусу.

Раніше на сайті Держдепу з'явилося застереження: громадяни США мають взяти до уваги повідомлення, що "Росія планує серйозні військові дії проти України". Крім того, безпекові умови, зокрема, вздовж кордонів України, в анексованому Криму, та на непідконтрольній Києву частині Сходу, є "непрогнозованими та можуть швидко погіршитись".

У Держдепі також попередили громадян США, що у разі військових дій Росії на території України можуть бути серйозні проблеми із наданням посольством консульських послуг та допомоги.

Тим часом представник Держдепу Нед Прайс заявив на брифінгу, що наразі США не бачать ознак деескалації на кордоні України з Росією.

"Навряд чи ми бачимо щось, що може розвіяти наші побоювання", - заявив представник Державного департаменту США.

А представник Пентагону Джон Кірбі назвав "суттєвою" військову присутність Росії поблизу кордонів України.

"Я не даватиму вам оцінку чисельності військ. Проте ми і надалі спостерігаємо суттєву російську військову присутність", - заявив він.