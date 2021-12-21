Ціни на газ знову наближаються до рекорду - через мороз, вітер і Газпром

10 хвилин(и) тому

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Із приходом зимових температур біржові ціни на газ у Європі сягнули 1800 доларів.

Лише напередодні ф'ючерси на тисячу кубів були майже на тисячу доларів дешевшими. Але нинішні ціни все ще трохи менші, ніж рекордні 1937 доларів за тисячу кубів, які були на початку жовтня.

Середньодобові температури у Франції, Німеччині та інших європейських країнах опускаються нижче нуля, і синоптики прогнозують морози й у січні. А от тарифи у платіжках за комірне, як повідомляє Bloomberg, зростають до нових рекордних рівнів поряд з високою інфляцією.

Серед ситуативних факторів зростання цін на газ оглядачі називають зменшення вітрової генерації у Європі. За даними асоціації WindEurope, на початку цього тижня вітрові електростанції виробляли менше 10% струму у Європі, тоді як минулої неділі - удвічі більше - 20%.

Проте головними причинами нового стрімкого стрибка цін на газ вважають ситуацію довкола російських газогонів та відмову російського "Газпрому" збільшувати поставки газу до Європи.

За даними Gas Infrastructure Europe, нині європейські сховища заповнені менш ніж на 60%. Це на понад 16% менше, ніж в середньому за останні п'ять років.

При цьому "Газпром" не лише не замовляє транзиту одним із головних маршрутів - газогоном "Ямал-Європа", але й, за даними німецького газотранспортного оператора Gascade, запустив його в реверсному режимі - із заходу на схід.

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Речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув зв'язок між припиненням поставок газу через "Ямал-Європа" із запуском "Північного потоку-2", назвавши це "суто комерційною історією", та порадив звертатися за поясненнями до "Газпрому".

У "Газпромі" поки що не повідомляли причини скорочення експорту цим маршрутом, що йде через Білорусь.

Інший магістральний шлях постачання російського газу до Європи поки що йде українськими трубопроводами.

Керівник Оператора газотранспортної системи ОГТС) України Сергій Макогон повідомив, що "Газпром" не планує постачати додатковий газ і через Україну.

"Незважаючи на захмарні ціни на газ у ЄС (1800 доларів за тис. м3), наявні вільні транзитні потужності та попри заяви очільника РФ про збільшення постачання до ЄС, "Газпром" не забронював додаткові потужності на січень", - написав Сергій Макогон у Facebook. Тож можна зробити висновок, що "Газпром" не планує збільшувати транзит понад 109 млн м3 на добу, що передбачено існуючим контрактом".

Для керівника ОГТС України висновки очевидні - "шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації "Північного потоку-2".

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Напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оприлюднив повідомлення, в якому йдеться, що хоча Росія в цілому виконує свої зобов'язання щодо постачання газу до Європи, але "багато хто розглядає її нинішню відмову збільшити обсяги експорту до Європи чи заповнити сховища, які належать "Газпрому", як спосіб натиснути на ЄС, і, зокрема, забезпечити сертифікацію "Північного потоку-2".

В середині листопада стало відомо, що німецький мережевий оператор призупинив сертифікацію нової гілки "Північного потоку" через те, що компанія, яка ним управляє, зареєстрована не в Німеччині, а у Швейцарії.

Російська сторона вважає це рішення політичним, а у Німеччині запевняють, що йдеться про суто технічні моменти і дотримання вимог закону.

За канцлера Ангели Меркель Берлін послідовно заявляв, що розглядає "Північний потік-2" як суто бізнесовий проєкт, хоча США та Британія неодноразово заявляли про загрози проєкту для енергетичної безпеки Європи.

Втім, із приходом до влади президента Байдена, пріоритетом для США стало відновлення добрих відносин із Європою, і, зокрема, з Німеччиною. Тож санкції, які мали бути запроваджені проти російського проєкту, застосовувати не стали. Це дало можливість Росії добудувати газогін, що йде через Балтійське море до Німеччини.

У новому німецькому уряді заявили про готовність заблокувати проєкт, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про готовність застосувати санкції проти Росії у разі, якщо вона використовуватиме газ як зброю, говорили й президент Байден та канцлер Меркель, коли підписували відповідну угоду.

Проте позиція України (так само як і інших східноєвропейських держав - Польщі, Литви) полягала у тому, що Росія вже використовує газ як зброю, а "Північний потік-2" - лише один зі способів використання цієї зброї не лише проти енергетики, але й проти європейської системи безпеки загалом.

Новини про "Газпром", його поставки та проєкти останнім часом відчутно впливають на європейський газовий ринок. На початку жовтня ф'ючерсні ціни на газ сягали майже 2000 доларів за тисячу кубів, але потім різко впали одразу після слів президента Росії Путіна, який запропонував "Газпрому" подумати над збільшенням поставок газу до Європи.

Тим часом російські експерти вже обговорюють можливість того, що до лютого ціна за тисячу кубів газу може перевищити й 3000 доларів.

Нині газ становить чверть у загальному енергетичному балансі Європи. І від третини до 45% його надходить туди із Росії.

https://www.bbc.com/ukrainian/podcasts/p09jsy3h/p09yf068