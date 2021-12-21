Маєтки та поні на пів мільярда. Яке воно - найдорожче розлучення

1 година тому

Автор фото, Reuters

Цю справу називають найдорожчим розлученням в історії британського судочинства. На нього витратять понад пів мільярда фунтів.

Мова йде про правителя Дубаї шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Махтума та принцесу Хаю бінт аль-Хуссейн, 47-річну доньку колишнього короля Йорданії Хуссейна.

Вона є наймолодшою із шести дружин шейха-мільярдера, який також є прем'єр-міністром ОАЕ. Шейх Мохаммед є також важливою фігурою у світовому кінному спорті. Йому належить один з найбільших заводів з розведення чистокровних коней, а також одна з найкращих приватних стаєнь Godolphin.

За судовим рішенням, принцеса отримає одноразову виплату у 251.5 мільйонів фунтів.

А ще додаткові суми, щоб покрити витрати на утримання багатомільйонної нерухомості поблизу Кенсингтонського палацу в Лондоні та маєтку в Сурреї.

Значні кошти також виділили на "безпековий бюджет", так само як і на відпустки, зарплати та витрати на проживання гувернантки та няні, броньовані авто, а також утримання кількох домашніх улюбленців та поні.

Рішення британських суддів також передбачає щорічні виплати по 5,5 млн фунтів двом дітям принцеси - 14-річній доньці та 9-річному сину. Ці витрати гарантовані окремим фондом у 290 млн фунтів.

"Побоюючись за життя"

Тривалий розгляд цієї справи у суді трохи причинив двері до зазвичай закритого світу родинного життя близькосхідних монархів.

Принцеса Хая втекла з дітьми до Лондона із Дубаї у 2019. Вона казала, що боїться за життя після того, як дізналася, що шейх Мохаммед викрав двох своїх доньок - принцес Латіфу та Шамсу, і утримував їх у Дубаї проти волі.

Шейх Мухаммед, якому зараз 72 роки, заперечував викрадення доньок, хоча у 2020 році Високий суд вирішив, що це, з високою вірогідністю, є правдою.

Принцеса Хая отримувала погрози і вже після втечі до Британії. З того часу вона витрачає великі суми на безпеку і побоюється, що її дітей можуть викрасти й відвезти до Дубая.

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Цього року Високий суд також визнав, що шейх Дубаї незаконно зламав телефони принцеси Хаї, її охоронців та юристів, включно із пером британського парламенту баронесою Шаклтон.

Сам шейх Мохаммед заперечував, що має у своєму розпорядженні будь-які матеріали, отримані завдяки хакерам.

Але у справі про розлучення суддя Джастис Мур взяв попередні судові рішення до уваги і вирішила, що принцеса та її діти є в особливій небезпеці і потребують посиленої охорони у Британії.

Саме цим пояснюється великий "безпековий бюджет", передбачений судовим рішенням.

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Суддя заявив, що зробив усе від нього залежне, щоб рішення було справедливим - "враховуючи надзвичайне багатство та стандарти життя дітей за часів шлюбу їхніх батьків".

Юристи принцеси Хаї наполягали, що вона нічого не просить для себе у цьому суді. Проте її витрати постійно привертали увагу і критику. Наприклад, вона подарувала синові, якому лише дев'ять років, три дорогі авто - "тому що він звик до авто як до подарунків". Суддя визнав справедливість критики.

Під час розгляду справи юристи принцеси надали докази того, що її шантажували працівники власної охорони через зв'язок з одним із охоронців. Кілька платежів шантажистам вона зробила із банківських рахунків дітей. А потім, щоб виправити це, продала прикрас на понад мільйон фунтів, і згодом була змушена продати ще більше.

Шейх Дубаї заявив, що на додачу до виплат згідно із рішенням суду, він поверне принцесі пам'ятні речі, дорогі для неї. Серед них балетні пуанти Марго Фонтейн та Рудольфа Нурієва. Також додав, що прибрав з інтернету вірш "Ти жила, ти померла", в якому, як вважали, шейх погрожував дружині.

Він також запевнив, що не хоче заподіяти принцесі жодного зла.