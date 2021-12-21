Порошенко про підозру в держзраді: "Я повернусь у першій половині січня"

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Колишній президент України Петро Порошенко, якого 20 грудня в Україні звинуватили у державній зраді і викликали на допит 23 грудня, повернеться до країни вже у наступному році.

Про це він заявив у відеозверненні, яке показав канал "Прямий".

"Мені передають вітання з офісу президента, що з розумінням поставляться, якщо я залишусь у Європі. Я не дам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня за своїм графіком, а не графіком потужного сценариста відосиків пана Зеленського", - заявив Порошенко.

Він вважає, що справа проти нього пов'язана з падінням рейтингу Володимира Зеленського.

Свою провину Порошенко повністю заперечує.

"Пред'явлення підозри главі держави у державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій - це перехід червоних ліній, це не жарти, за це доведеться відповідати" , - сказав експрезидент.

Порошенко залишив Україну 17 грудня ввечері. Того дня йому намагались вручити повістку на допит 20 грудня. Проте він відмовився її взяти та поїхав до Стамбула, де планував зустрітись з Вселенським патріархом Варфоломієм.

20-23 грудня у нього заплановані робочі зустрічі у Польщі, а далі - відпочинок.

За даними співрозмовників ВВС у команді колишнього президента, він планував повернутись вже після Різдва.

Підозра у держзраді

20 грудня ДБР та СБУ оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з "ДНР" та "ЛНР".

Правоохоронці кажуть, що надіслали йому підозру поштою. Захисники експрезидента твердять, що підозру їхньому підзахисному в законний спосіб не вручили.

Автор фото, Петро Порошенко Підпис до фото, Одним з приводів виїзду з України Порошенко називає зустріч з Вселенським патріархом, яка відбулась цими вихідними

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23 грудня Порошенка знову викликали на допит.

Експерти та представники його команди прогнозували, що у разі неприбуття Порошенка 23 грудня правоохоронці можуть спробувати оголосити його у розшук та обрати запобіжний захід заочно.

ДБР розслідує кримінальну справу про злочинну схему постачання вугілля з непідконтрольних Києву територій на 1,5 млрд гривень у 2014-2015 роках.

Порошенка обвинувачують за статтями Кримінального кодексу про державну зраду та про створення терористичної організації.

"П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.

Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

"На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій", - заявили у ДБР.

У цій справ спільником Порошенка фігурує один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Раніше йому оголосили схожу підозру. СБУ звинувачує Медведчука в тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.

СБУ оприлюднювала аудіозаписи, де люди з голосами, схожими на Віктора Медведчука та Дмитра Козака, заступника керівника Адміністрації президента Росії, обговорюють підписання вугільних контрактів. Голос, схожий на Медведчука, неодноразово згадує прізвище Петра Порошенка.

Медведчук відкидав усі звинувачення у фінансуванні тероризму, які висуває йому та його соратникам влада.

Він перебуває під домашнім арештом.