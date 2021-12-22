Науковці знайшли ідеально збережений ембріон динозавра. Йому 66 млн років

30 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Вчені повідомили про відкриття ідеально збереженого ембріона динозавра, який от-от мав вилупитися з яйця, як курча.

Ембріон виявили в Ганьчжоу на півдні Китаю, і за оцінками дослідників йому щонайменше 66 мільйонів років.

Вважають, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр, і його назвали Малюк Інлянг.

Дослідниця докторка Фіон Вайсум Ма сказала, що це "найкращий ембріон динозавра в історії".

Відкриття також дало дослідникам краще розуміння зв'язку між динозаврами та сучасними птахами. Скам'янілість показує, що ембріон був у скрученому положенні - саме у такому перебувають птахи перед тим, як вони вилуплюються.

"Це вказує на те, що така поведінка сучасних птахів вперше виникла й еволюціонувала у їхніх предків-динозаврів", - сказала докторка Ма агенції AFP.

Овірапторозаври, що означає "ящірки-крадії яєць", були пернатими динозаврами, які жили на території нинішньої Азії та Північної Америки протягом пізнього крейдяного періоду - від 100 до 66 мільйонів років тому.

Палеонтолог, професор Стів Брусатт, який також був членом дослідницької групи, написав у Твіттері, що це "одна з найприголомшливіших скам'янілостей динозавра", які він коли-небудь бачив, і що ембріон мав от-от вилупитися.

Автор фото, AFP/ University of Birmingham

Малюк Інлянг має довжину 27 см від голови до хвоста і лежить всередині яйця довжиною 17 см у музеї Yingliang Stone Nature History в Китаї.

Вперше яйце виявили ще в 2000 році, але його поклали на зберігання на 10 років.

Лише коли в музеї розпочали будівельні роботи та розбирали старі скам'янілості, дослідники звернули увагу на яйце, яке, як вони підозрювали, містить ембріон.

Частина тіла динозавра досі покрита каменем, і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб відтворити зображення його повного скелета.