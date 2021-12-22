Міністр летів на місце кораблетрощі, розбився у морі, проплив 12 годин до суші та вижив

55 хвилин(и) тому

Автор фото, President Andry Rajoelina/ Twitter

Міністр поліції уряду Мадагаскару заявив, що 12 годин плив у морі після того, як його гелікоптер розбився під час рятувальної місії.

"Мені не час помирати", - сказав виснажений міністр поліції Серж Гелле, лежачи на ношах.

Ще один співробітник служби безпеки, який подорожував з ним на гелікоптері, також вижив у аварії.

У понеділок ввечері вони летіли для огляду місця корабельної аварії на північному сході країни.

Кількість загиблих у цій аварії зросла до 64, ще щонайменше 20 зникли безвісти, повідомляє морська агенція.

Вантажне судно, на якому не можна було перевозити пасажирів, було перевантажене, і його двигун залило водою, повідомляє Reuters з посиланням на представника агенції.

Наразі врятували щонайменше 45 уцілілих, повідомляє агенція.

У твіттері президент країни Андрі Раджуеліна вшанував пам'ять загинув, а також віддав данину міністру Гелле та іншому уцілілому офіцеру.

За його словами, пілот гелікоптера та ще один військовий на борту досі вважаються зниклими безвісти.

Виступаючи у вівторок, 57-річний Гелле сказав, що його гелікоптер упав внаслідок пориву вітру, і він плив з 7:30 вечора до 7:30 наступного ранку до портового міста Махамбо.

Він сказав, що у нього немає травм, але додав, що дуже змерз.

"Я просто хочу, щоб ви показали це відео моїй родині, моїм колегам, членам уряду. Я живий і здоровий", - сказав міністр місцевим жителям Махамбо.

Начальник поліції Зафісамбатра Равоаві повідомив інформаційній агенції AFP, що пан Гелле використовував одне з сидінь гелікоптера, щоб було легше плисти.

"Він завжди мав чудову витривалість у спорті, і він підтримував цей ритм як міністр, ніби 30-річний... у нього сталеві нерви", - сказав Равоаві.

Перед призначенням на посаду міністра у серпні цього року, Серж Гелле три десятиліття пропрацював у поліції.