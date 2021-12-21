Акторки фільму "Секс і місто" висловилися щодо звинувачення Кріса Норта у зґвалтуванні

52 хвилин(и) тому

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Акторки серіалу "Секс і місто" висловили підтримку двом жінкам, які звинуватили їхнього партнера на знімальному майданчику Кріса Нота в сексуальному насильстві.

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс заявили, що вони "глибоко засмучені" через звинувачення.

"Ми підтримуємо жінок, які виступили та поділилися своїм болісним досвідом", - йдеться у спільній заяві.

67-річний Нот відкинув звинувачення як "категорично неправдиві".

Актор, який зіграв коханого героїні Сари Джессіки Паркер містера Біга (Супермен в українському дубляжі - ред.), запевнив, що зустрічі з обома жінками були за взаємною згодою.

Втім Нот втратив відразу декілька контрактів після звинувачень, оприлюднених у журналі The Hollywood Reporter минулого тижня.

Заява, опублікована на сторінках усіх трьох актрис у соціальних мережах, з'явилася лише через два тижні після виходу продовження "Сексу і міста" під назвою "І просто так...", у якому Нот знову зіграв роль містера Біга.

Автор фото, HBO MAX Підпис до фото, Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс кажуть, що "глибоко засмучені" через звинувачення.

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Дві жінки, які звинуватили Нота в сексуальному насильстві, розповіли The Hollywood Reporter, що його роль в новому шоу спонукала їх виступити.

Вони надали журналу детальні розповіді про ймовірні напади під псевдонімами Зої та Лілі.

Нині 40-річна Зої каже, що їй було 22 роки, коли актор нібито зґвалтував її в квартирі в Західному Голлівуді в 2004 році.

А 31-річна Лілі стверджує, що її зґвалтували у квартирі актора в Грінвіч-Вілледж у Нью-Йорку в 2015 році, коли їй було 25, а йому 60.

У статті також є інтерв'ю з тодішнім босом Зої, з центром допомоги після зґвалтувань та з подругою Лілі, чиї розповіді, схоже, підтверджують твердження обох жінок. У статті також цитують текстові повідомлення, які начебто мали місце між Нотом та Лілі під час імовірного нападу.

У заяві Нота американським виданням йдеться: "Звинувачення проти мене, висунуті особами, з якими я зустрічався роки, навіть десятиліття тому, є категорично неправдивими".

Автор фото, Getty Images

"Ці історії могли трапитися 30 років тому чи 30 днів тому - але ні завжди означає ні - це межа, яку я не переступав. Зустрічі відбувалися за згодою".

"Важко не звернути увагу на час виходу цих історій. Я не знаю напевно, чому вони з'являються зараз, але я знаю: я не нападав на цих жінок".

Поліція Лос-Анджелеса заявила, що не почали розслідування, оскільки до них не надходило жодного офіційного повідомлення.

Окрім "Сексу і міста" Кріс Нот відомий своїми ролями у серіалах "Закон і порядок" та "Хороша дружина".

З 2012 року одружений з актрисою Тарою Вілсон. У них двоє спільних дітей.