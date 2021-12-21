Boeing та Airbus кажуть, що 5G небезпечна для перельотів
Керівники двох найбільших світових виробників літаків закликали уряд США відкласти запуск нової телефонної послуги 5G.
У листі топменеджери Boeing та Airbus попередили, що ця технологія може мати "величезний негативний вплив на авіаційну промисловість".
Раніше висловлювали занепокоєння, що бездротовий зв'язок 5G зі спектром C-діапазону може заважати електроніці літака.
Американські телекомунікаційні гіганти AT&T і Verizon мають розгорнути послуги 5G 5 січня.
"Втручання 5G може негативно вплинути на здатність літаків безпечно працювати", - заявили керівники Boeing та Airbus Americas Дейв Калхун і Джеффрі Ніттел у спільному листі до міністра транспорту США Піта Буттіджича.
У листі цитується дослідження торгової групи Airlines for America, яке показало, що якби Федеральне авіаційне управління (FAA) у 2019 році працювало в умовах роботи 5G, близько 345 тис. пасажирських та 5,4 тис. вантажних рейсів зазнали б затримок, відхилень або скасування.
Авіаційна промисловість та Федеральне авіаційне управління США (FAA) висловили занепокоєння через потенційні перешкоди 5G чутливому авіаційному обладнанню, такому як радіовисотоміри.
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"Airbus та Boeing співпрацюють з іншими зацікавленими сторонами авіаційної галузі в США, щоб зрозуміти потенційні перешкоди 5G для радіовисотомірів", — йдеться у заяві Airbus.
Цього місяця FAA випустила директиви для польотів, попередивши, що 5G може призвести до проблем із польотами, і заявила, що надасть більше інформації до дати запуску 5 січня.
У листопаді AT&T та Verizon відклали комерційний запуск бездротової послуги в діапазоні C на місяць - до 5 січня - і вжили запобіжних заходів для усунення перешкод.
Авіаційна промисловість вважає, що цього недостатньо, а Boeing та Airbus заявили, що зробили зустрічну пропозицію, яка обмежить передачу стільникового зв'язку навколо аеропортів та інших критичних районів.
Американська компанія бездротової індустрії CTIA заявила, що 5G є безпечною технологією і звинуватила авіаційну галузь у нагнітанні страху та спотворенні фактів.
"Затримка завдасть справжньої шкоди. Відтермінування розгортання на один рік відняло б 50 мільярдів доларів економічного зростання у час, коли наша нація відновлюється після пандемії", — заявила виконавча директорка CTIA Мередіт Етвелл Бейкер у блозі минулого місяця.