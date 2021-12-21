"Хай розбирається суд". Зеленський про підозру Порошенку у держзраді
Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація навколо підозри Петру Порошенку у держзраді не спровокує внутрішньоукраїнську кризу.
Про це він заявив журналістам після зустрічі з дипломатами у Карпатах.
Зеленського попросили прокоментувати те, що 20 грудня Порошенку вручили підозру у державній зраді та викликали на допит. Хоча сам Порошенко та його адвокати вручення підозри не визнають.
"Я про це не думаю, що там було виписано, це виписують правоохоронні органи, - заявив Зеленський. - Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію всередині нашої держави".
Президент додав, що на внутрішню ситуацію в Україні впливають "фінансові групи", до яких, як вважає Зеленський, належить і Порошенко. Мовляв, такі групи можуть звозити людей на можливі акції протесту.
"Звозять людей з різних областей, - заявив Зеленський. - Непростий час, люди хочуть заробити копійку, хтось так приходить, хтось за своєю волею це робить".
Він також додав, що з часом "люди розберуться, хто є хто".
"Ми не бачимо резонансу щодо таких людей як пан Медведчук чи пан, про якого ви зараз сказали, - додав президент. - Я думаю, що підтримки цих процесі в суспільстві немає. І це зрозуміло. Воно так не вийде, заробляти на цьому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало".
Суть самої кримінальної справи, у якій фігурує Петро Порошенко, президент не став коментувати.
"Якщо це ті питання, пов'язані з конкретикою, з вугіллям… торгівлею з сепаратистами, то хай розбирається суд і правоохоронні органи", - підсумував Зеленський.
Підозра у держзраді
20 грудня ДБР та СБУ оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з "ДНР" та "ЛНР".
Правоохоронці кажуть, що надіслали йому підозру поштою. Водночас захисники експрезидента твердять, що підозру їхньому клієнту не вручили в законний спосіб.
23 грудня Порошенка знову викликали на допит.
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Кінець подкаст
Сам політик, який зараз перебуває не в Україні, заявив, що повернеться лише в першій половині січня, тож на допиті 23 грудня його не буде.
Експерти та представники його команди прогнозували, що у разі відсутності Порошенка 23 грудня правоохоронці можуть спробувати оголосити його у розшук та обрати запобіжний захід заочно.
США та Британія заявили, що пильно стежатимуть за цією справою.
ДБР розслідує кримінальну справу про злочинну схему постачання вугілля з непідконтрольних Києву територій на 1,5 млрд гривень у 2014-2015 роках.
Порошенку вручили підозру за статтями Кримінального кодексу про державну зраду та про створення терористичної організації.
"П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.
Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.
"На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій", - заявили у ДБР.
У цій справ спільником Порошенка фігурує один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.
Раніше йому оголосили схожу підозру. СБУ звинувачує Медведчука в тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.
Медведчук перебуває під домашнім арештом.