Данія орендуватиме тюрми в Косові для в'язнів-іноземців

39 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Косово погодилося здати в оренду Данії 300 тюремних камер, щоб зменшити навантаження на переповнені в'язниці скандинавської країни.

Данія сплачуватиме щороку 15 мільйонів євро протягом початкового періоду в п'ять років, а також допоможе фінансувати зелену енергетику в країні.

Орендовані камери призначені для засуджених злочинців з країн, що не входять до ЄС.

До усіх ув'язнених в орендованих камерах будуть застосовуватися данські закони.

Косово має від 700 до 800 невикористаних тюремних місць.

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Уряди двох країн підписали в понеділок "політичну декларацію" про наміри, яка буде діяти на перші п'ять років, йдеться у спільній заяві.

Загалом з 2023 року Косово має отримати 210 мільйонів євро протягом наступних 10 років за оренду в'язниці в Ґ'їлані, приблизно в 50 км від столиці Приштини. Урядовці Данії мали відвідати в'язницю у вівторок.

"[Угода] звільнить простір у наших в'язницях і послабить тиск на наших тюремних офіцерів, водночас це дасть чіткий сигнал громадянам третіх країн, засудженим до депортації: ваше майбутнє не в Данії, і сидіти ви будете не тут", - заявив міністр юстиції Данії Нік Геккеруп.

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Цей крок критикували активісти обох країн, які заявляли, що Данія не повинна відправляти небажаних в'язнів-іноземців до інших країн або далеко від їхніх сімей.

"Ми зробили все можливе, щоб це було в рамках правил. Тут діятимуть такі ж правила, як і для в'язниць в Данії, - сказав міністр. - Депортовані засуджені все ще зможуть приймати відвідувачів, хоча це, звісно, буде важко".

Міністр юстиції Косова Албулена Хаджіу заявила, що до країни не відправлятимуть небезпечних злочинців. Сюди також не відправлятимуть засуджених за терористичні злочини або невиліковно хворих.

Угоду потрібно буде ратифікувати в парламенті Косова двома третинами голосів депутатів.

Ідея експорту ув'язнених не нова в Європі, оскільки Норвегія та Бельгія раніше орендували тюремні камери в Нідерландах.

За останні роки кількість ув'язнених у Данії зросла, а кількість тюремних охоронців скоротилася.

З 2015 року кількість ув'язнених у Данії збільшилася з 3400 до 4200, а кількість тюремних охоронців зменшилася з 2500 до 2000.

Минулого тижня міністр Геккеруп заявив, що в Данії до 2025 року бракуватиме 1000 місць для ув'язнення.

В останні роки Данія зайняла жорстку позицію щодо іммігрантів та ввела десятки обмежень, у тому числі наказ про розділення молодих пар, які шукають притулку.