Путін пояснив свій "ультиматум" США та НАТО щодо України

1 година тому

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що побоюється розгортання на території України американських новітніх озброєнь.

Так він пояснив запропонований Росією проєкт угод із США, який на Заході назвали ультиматумом.

"Поставлять в Україні гіперзвукову зброю... Це не означає, що завтра застосовуватимуть, але під цим прикриттям озброять та штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави", - сказав Путін, виступаючи на колегії міністерства оборони.

Раніше Москва опублікувала проєкт угод із США та країнами НАТО, в яких запропонувала юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та від прийняття України до своїх лав.

Москва також вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

На Заході цю пропозицію назвали ультиматумом, оскільки її висунули на тлі повідомлень про розміщення біля кордонів України великого угруповання російських військ. РФ запідозрили у підготовці до вторгнення в Україну.

"Це ультиматум чи ні? Звісно ні!" - сказав Путін. І відразу ж після цього твердження звинуватив США у несанкціонованих Радбезом ООН бомбардуваннях Югославії, вторгненні до Іраку та Сирії.

"Те, що вони зараз роблять на території України або намагаються робити і планують робити, це ж не за тисячі кілометрів від нашого національного кордону, це на порозі нашого дому", - сказав він.

Путін повторив пропозиції Росії, викладені в документах, спрямованих до Брюсселя та Вашингтона: "Ми сподіваємося на конструктивні та змістовні переговори з видимим, причому у визначені терміни, кінцевим результатом".

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Проєкти договорів про безпеку з США та НАТО, оприлюднені МЗС Росії 15 грудня, наробили галасу у світі.

У США та НАТО заявили, що неприйнятно вирішувати такі питання без участі всіх членів альянсу та країн-партнерів, в тому числі власне України.

"Всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику і вільні від зовнішнього втручання", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

В українському МЗС заявили, що "лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі щодо отримання Україною членства в альянсі".

"Певна напруга"

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Ситуація загострилася на початку листопада, коли у міжнародній пресі стали писати про концентрацію російських військ. Видання Politico опублікувало знімки скупчення техніки у Смоленській області, а в інших газетах з'явилися статті із повідомленнями про концентрацію військ.

На Заході ці дії РФ вважають підготовкою до війни Росії з Україною. Міжнародна спільнота вже попередила, що Росії доведеться платити за можливу агресію високу ціну.

Українські посадовці припускали, що повномасштабне вторгнення з боку РФ можливе наприкінці січня.

Нагромадження військ на кордоні з Україною Путін на засіданні колегії міністерства оборони Росії не згадував. Проте він говорив про це раніше на аналогічних зборах у міністерстві закордонних справ.

Виступаючи в МЗС 18 листопада, Путін попросив зберігати "певну напругу" біля російських кордонів "якнайбільше, щоб їм на думку не спадало влаштувати нам на наших західних кордонах якийсь непотрібний нам конфлікт".

Путін знову повернувся до цієї теми 1 грудня, коли посли вручали йому вірчі грамоти в Кремлі, пообіцявши "наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-який подальший поступ НАТО на схід та розміщення систем зброї, що загрожують нам".