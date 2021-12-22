"Це авто народного депутата!" Ще один "слуга" нахамив поліції, але скаржиться на Авакова

1 година тому

Автор фото, УНІАН

У мережу потрапило відео річної давності, на якому депутат від "Слуги народу" Микола Галушко з лайкою та погрозами намагався перешкодити роботі поліції, яка зупинила його водія й авто. У фракції "Слуга народу" дії колеги засудили, але звинуватили ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова в шантажі.

Відео сутички депутата та поліції оприлюднила "Українська правда".

За даними джерел видання, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху - перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Авто Toyota Land Cruiser належало матері депутата Галушка, а за кермом був його водій.

Галушко приїхав на місце події. З лайкою і нецензурними висловами депутат заявив, що правоохоронці не мало права спиняти авто депутата парламенту.

"Ти хворий на голову? Це автомобіль народного депутата, як ти можеш його оглядати?" - обурювався Галушко.

Поліцейський заперечив, що самого депутата ніхто не оглядав, його авто не на дипломатичних номерах та не має жодного імунітету.

"Вам хтось мене замовив? Я думаю, ви це спеціально зробили", - заявив Галушко.

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, "Слуга народу" вважає, що відео зараз опублікували невипадково та звинувачує Арсена Авакова

Коли поліцейський зауважив, що на автомобілі не написано, що це авто депутата Ради, Галушко заперечив: "У нас поліцейські - дебіли, тому що вони не вміють користуватися базами даних".

42-річний Микола Галушко - член комітету з питань правоохоронної діяльності, випускник національної академії внутрішніх справ. Він обрався до парламенту від "Слуги народу" по 97 округу в Броварах Київської області.

Що кажуть в "Слузі народу"?

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BBC News Україна звернулася до МВС, щоб підтвердити інцидент.

Водночас заяву, якою фактично підтвердила інформацію на відео, оприлюднила Юлія Палійчук, речниця фракції "Слуга народу".

У політсилі поведінку депутата назвали "неприйнятною" та засудили, а також пообіцяли розглянути на засіданні етичного комітету партії.

"Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація", - зазначають в політсилі.

Палійчук зазначила, що інцидент мав місце понад рік тому, а сам депутат знав про існування такого відео.

"Воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - йдеться в заяві.

Те, що його оприлюднили лише зараз, відповідно до заяви, може бути пов'язано з тим, що Галушко голосував за відставку Авакова в липні цього року.

"А з'явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І його можна сприйняти як нещодавній інцидент", - резюмують у політсилі.

Арсен Аваков інцидент та звинувачення фракції "Слуги народу" ще не коментував.

Автор фото, MVS.GOV.UA Підпис до фото, Олександр Гогілашвілі пішов з посади заступника міністра після подібного скандалу

Але невдовзі після своєї відставки Аваков жорстко критикував владу Зеленського, зокрема, і за поведінку за кермом.

"Коли мені говорили, навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від "Слуги народу", я казав - тому що це їхня робота. Ви думайте, як депутатів підбирати, щоб були адекватні, а не…", - заявив Аваков.

Не вперше

Представники зе-влади не вперше потрапляють в скандальні ситуації за участі правоохоронних органів.

Зокрема, у серпні з'явилася інформація, нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей. Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Поліція так і не підтвердила і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним.

Наприкінці цього року в скандал потрапив вже колишній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, чоловік помічниці президента Марії Левченко.

На блокпосту в Донецькій області Гогілашвілі, не добираючи висловів, накинувся на правоохоронців, які не хотіли його пропускати без дотримання процедури - перевірки документів тощо.

За кілька днів з'явилось таке ж відео розмови з поліцією вже у Києві.

Відео перепалки викликало обурення в мережі. Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність", офіс президента публічно засудив його поведінку, а пізніше уряд його звільнив.