Ізраїль запрошує на четверте щеплення від ковіду. В Україні думають про третє

16 хвилин(и) тому

Автор фото, ANADOLU AGENCY Підпис до фото, Ізраїльський прем'єр у листопаді привів на вакцинацію сина. Ізраїль одним з перших у світі почав щеплювати дітей

На фоні зростання захворюваності на "Омікрон" влада Ізраїлю рекомендувала всім громадянам країни віком від 60 років, а також медичним працівникам зробити четверте щеплення від коронавірусу.

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу.

"Ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози", - заявив він.

Ревакцинацію четвертою дозою рекомендують розпочати якнайшвидше.

"Нема чого чекати, йдіть вакцинуватися", - написав у твіттері міністр охорони здоров'я країни Ніцан Горовіц.

Четверту дозу можна отримати через чотири місяці після третього щеплення. Влада також прийняла рішення скоротити проміжок між другою та третьою дозою з п'яти до трьох місяців.

Бустерні дози в Ізраїлі почали вводити у липні цього року.

Варіант коронавірусу "Омікрон", який стрімко поширюється світом, вже став домінуючим у США.

Проте влада не планує вводити жорсткі обмеження, оскільки країна готова до нового сплеску захворюваності, заявив президент США Джо Байден у зверненні до нації.

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"Це не березень 2020 року. Ми підготовлені і знаємо (про вірус - Ред.) більше", - сказав він.

Байден закликав американців зробити бустерне щеплення.

Звертаючись до невакцинованих людей, він заявив, що вони роблять вибір між життям та смертю.

"Ви думаєте, що наражаєте тільки своє життя на небезпеку, що це ваш вибір. Але він впливає і на життя інших. Ви наражаєте на небезпеку своїх близьких, друзів, сусідів, незнайомців", - сказав президент.

А що в Україні?

На днях прем'єр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня ухвалять рішення про терміни застосування бустерної дози в Україні.

Раніше у МОЗ говорили, що ймовірно бустерну дозу українці можуть почати отримувати з січня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС News Україна закликав українців не бути егоїстами й не вимагати бустерної дози зараз, коли перше щеплення в Україні не зробили більшості людей.

В Україні два щеплення отримали 13,1 млн людей, що становить трохи понад 40% від усього дорослого населення. Кілька тижнів тому МОЗ дозволило третю дозу для тих, у кого ослаблений імунітет. Додаткову дозу вже отримали 325 людей.