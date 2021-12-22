"Хімзброя від США на Донбасі". Україна звинуватила Росію в дезінформації

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що США готують провокації з використанням хімічної зброї на Донбасі

Міноборони Росії поширює дезінформацію про хімзброю на Донбасі, заявило МЗС України.

Так українські дипломати прокоментували закиди від Міноборони Росії про те, що США готують провокацію на Донбасі за допомогою хімічної зброї.

"Заяви про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС вважають, що такими заявами Росія створює "інформаційне прикриття для можливих провокацій її військ на українській території".

У Вашингтоні перед тим також назвали заяву Росії про хімічну зброю хибною.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс у твіттері наголосив, що відповідальність за ескалацію напруги несе Росія, і закликав її припинити використовувати "хибну підбурювальну риторику".

"Всупереч заявам міністра оборони Росії, відповідальність за ескалацію напруги несе Росія та її ставленики, а не Україна чи Сполучені Штати", - заявив Нед Прайс.

Що заявила Росія про хімічну зброю?

Напередодні у міністерстві оборони РФ заявили, що США готують провокації з використанням хімічної зброї на Донбасі.

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, на Донбасі нібито діють співробітники американських приватних військових компаній."Достовірно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області. Вони обладнують вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних озброєних угруповань до активних бойових дій", - сказав Шойгу.

За його словами, біля Авдіївки та Червоного Лимана є резервуари з невстановленими хімічними компонентами.

А нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що побоюється розгортання на території України американських новітніх озброєнь.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ситуація довкола українських кордонів загострилася на початку листопада, коли у міжнародній пресі почали писати про концентрацію російських військ. Видання Politico опублікувало знімки скупчення техніки у Смоленській області, а в інших газетах з'явилися статті із повідомленнями про концентрацію військ.

На Заході ці дії РФ вважають підготовкою до війни Росії з Україною. Міжнародна спільнота вже попередила, що Росії доведеться платити за можливу агресію високу ціну.

Українські посадовці припускали, що повномасштабне вторгнення з боку РФ можливе наприкінці січня.