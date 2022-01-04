Чому Санта-Клаус завис у повітрі біля дитячої лікарні
Санта пересів із запряжених оленями саней на пожежну драбину. Це сталося у Лімі, столиці Перу.
Змінити транспорт його змусила пандемія.
Санта-Клаус збирався привітати хворих на ковід дітей із Різдвом. Та зробити це у безпечний спосіб із дотриманням соціальної дистанції можна було лише на відкритому повітрі.
Тож пожежники позичили Санті свою драбину, аби той міг піднятися до вікон палат із хворими дітьми.
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