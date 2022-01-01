Людські зуби, пуповина та щипці для кастрації: дивні пожертви британців на Різдво

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Barnardos Підпис до фото, У сумці, подарованій благодійному магазину в Глазго, знайшли вставну щелепу

Вставні зуби, скорпіон у формальдегіді та щипці для кастрації ягнят - одні з багатьох дивних речей, які британці цього року пожертвували на благодійність.

Благодійна організація Barnardo's оприлюднила список дивних речей, які люди залишили у 620 їхніх магазинах у Британії у відповідь на заклик віддати свої небажані різдвяні подарунки.

У списку також є шматочок піци та пуповина дитини.

Такі своєрідні пожертви виявили у благодійних магазинах в Кенті, Саффолку, Йоркширі, Уельсі та Шотландії.

Автор фото, Barnardos Підпис до фото, Цей фермерський інструмент для кастрації ягнят пожертвували у графстві Камбрія

Співробітники крамниці у місті Ротергем у графстві Південний Йоркшир були вражені, коли побачили горщик з дев'ятьма людськими кутніми зубами та сумку з дитячим одягом, де була висушена пуповина та сережка для пірсингу живота. Водночас волонтери в Каттерику, Північний Йоркшир, з подивом виявили у чоловічому пальті шматочок піци.

А всередині сумочки, подарованої благодійному магазину в Глазго, знайшли вставну щелепу.

Своєю чергою, працівники магазину в Сент-Ендрюсі знайшли забальзамованого у пляшці скорпіона - його передали місцевому університету в Шотландії.

Автор фото, Barnardos Підпис до фото, Серед пожертв також був уживаний йоржик для унітаза

Дивні пожертви

Висушена пуповина та сережка для пірсингу живота

Мішок з мохом

"Інструмент для підтирання сідниць"

Вставна щелепа

Інструмент для кастрації ягнят

Людські зуби

Скорпіон, законсервований у банці з формальдегідом

Обрізки морквин

Шматочок піци

Пляшка для сечі

Уживаний йоржик для унітаза

Таблетки віагри

Автор фото, Barnardos Підпис до фото, Щедрість деяких благодійників не має меж: хтось вирішив пожертвувати на Різдво обрізки від морквин

Лондонському магазину подарували набір із чотирьох портретів історичних постатей в однакових рамках, який включає зображення італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні, китайського комуністичного лідера Мао Цзедуна, Влада Цепеша - також відомого як граф Дракула - та колишньої прем'єр-міністерки Британії Маргарет Тетчер.

А співробітників магазину в Стоук-он-Трент, графство Стаффордшир, повеселило повідомлення, яке супроводжувало пару чоловічих шортів: "Носіть їх на дозвіллі, носіть із гордістю та задоволенням і бережіть їх. Джефф. X" ("Wear these at your leisure, wear with pride and pleasure, and keep them safe to treasure. Geoff. X.").

Автор фото, Barnardos Підпис до фото, Такий "подарунок" знайшли у пожертвуваному пальті

Благодійна організація Barnardo's не вперше отримує незвичні пожертви.

Раніше їм уже дарували мертвого птаха та клітку для хом'яка, в якій залишився померлий попередній мешканець.