Путін не наважиться напасти на Україну, бо втратить багато тисяч життів - західні ЗМІ

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Деякі західні експерти вважають дуже малоймовірним, що Володимир Путін наважиться на відверту спробу завоювати Україну, пише агентство Reuters.

Легкої перемоги не буде

Російська армія суттєво переважає українську за чисельністю та озброєннями, насамперед засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Та Росія все одно втратить багато тисяч життів, якщо піде на будь-яке нове вторгнення. За словами західних військових аналітиків, українські війська дуже мотивовані і підготовлені значно краще, ніж у 2014-му році.

"Я не думаю, що росіяни здатні повністю захопити Україну, і я не думаю, що вони планують", - каже Бен Годжес, генерал-лейтенант США у відставці, який зараз працює в центрі аналізу європейської політики (CEPA).

Годжес та інші експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від підконтрольного бойовикам Донбасу, щоб прокласти коридор до незаконно анексованого Криму й Чорного моря.

"Але й ця обмежена мета призведе до великих російських втрат", - йдеться в матеріалі.

Експерт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру Сімон Веземан вважає, для Росії "це не буде легка перемога". За його словами, "потім потрібно буде виправдовуватися перед власним населенням, бо як президент Росії ви щойно зазнали 10 000 втрат за перші кілька днів".

Значення "Байрактарів"

Водночас старший науковий співробітник центру політики безпеки Стівен Браєн аналізує, як на хід російсько-української війни може вплинути наявність в арсеналі України турецьких дронів Bayraktar, які себе добре показали у війнах у Нагірному Карабасі, Лівії, Сирії та Ефіопії.

Автор фото, Reuters

У боротьбі з "Байрактарами" Росія робить ставку на мобільну систему протиповітряної оборони "Панцир", яку застосовує в Сирії та Лівії. РФ заявила, що її система нещодавно збила в Сирії 40 "Байрактарів", але як доказ показала лише один.

У Лівії та Сирії вивели з ладу загалом 23 комплекси "Панцир" саме ударами "Байрактарів".

Принаймні у 2015 році комплекси "Панцир" з'являлися на Донбасі. Також Росія розмістила їх у Криму.

За даними InformNapalm, тепер Росія готується знову перекинути їх на Донбас.

У своєму матеріалі в Asia Times Браєн зазначає: те, що Москва звернулась до Туреччини через постачання Україні "Байрактарів", свідчить, що росіяни радше продовжуватимуть посилювати бойовиків, аніж підуть на повномасштабне вторгнення.

"Або ж Путін принаймні хоче залишити обидва варіанти", - пише він.

Утім Браєн робить висновок, що наразі складно сказати, чи стане застосування "Байрактарів" на Донбасі переломним. Це залежатиме від того, чи буду здатні українські війська глушити нову модифікацію російського комплексу "Панцир-СМ", а російські війська - переривати зв'язок між "Байрактарами" й наземними станціями.

"З огляду на те, чого навчилися росіяни, та їхній досвід у радіоелектронній боротьбі, найімовірніше, що "Байрактар" не буде дуже ефективним, навіть якщо росіяни ніколи не вторгнуться", - пише військовий експерт.

Автор фото, MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE

Гарантії щодо "Північного потоку-2"

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Як повідомляє з посиланням на джерело в Конгресі The Wall Street Journal, США намагаються отримати від Німеччини гарантії, що Берлін не дозволить "Північному потоку-2" почати роботу у випадку нового вторгнення Росії в Україну.

США вбачають у російському газопроводі предмет тиску на Росію, щоб та утрималась від вторгнення в Україну, йдеться в матеріалі.

Газопровід добудований, але ще очікує затвердження - воно, за словами очільника профільного німецького федерального агентства, може відбутися не раніше другої половини 2022 року.

Німеччина заявляє, що рішення щодо газопроводу не буде політичним.

The Wall Street Journal пише, що адміністрація Байдена перебуває під тиском членів Конгресу. Згідно з укладеною минулого тижня угодою, законопроект, який наступного місяця може надійти на розгляд Сенату США, вимагатиме від уряду протягом 15 днів застосувати санкції до компанії Nord Stream 2 AG, яка побудувала трубопровід.

Якщо адміністрація відмовиться від запровадження санкцій, як це було у травні цього року, це рішення потребуватиме схвалення Конгресу.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.