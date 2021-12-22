Бріжит Макрон буде судитися через брехню, що вона народилась чоловіком
Дружина президента Франції Бріжит Макрон збирається подати до суду через чутки в інтернеті про те, що вона народилася хлопчиком, тож нині є трансгендерною жінкою.
Чутки вперше з'явилися у вересні на ультраправому сайті, потім їх підхопили любителі теорій змови, після чого вони поширилися й у соціальних мережах.
Адвокат 68-річної Бріжит Макрон, яка має трьох дорослих дітей від першого шлюбу, підтвердив, що перша леді готує позов до суду.
Чутки розповсюджували передусім політичні противники її чоловіка з-поміж ультраправих угруповань, антивакцинаторів та прихильників конспірологічного руху QAnon.
Французькі ЗМІ простежили розвиток цієї історії від статті, що з'явилася в ультраправому журналі за авторством Наташі Рей. Потім цю плітку докладно обговорювали у трансляції на YouTube, у якій взяли участь противники вакцинації, ті, хто заперечують ковід, та крайні праві активісти.
Після цього чутки пішли у маси.
Аналіз. Правова відповідь на сміховинний позов
Г'ю Шофілд, кореспондент ВВС у Парижі
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
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Кінець подкаст
Багато хто задається питанням, навіщо Бріжит Макрон взагалі збирається подавати до суду - надто вже безглузді заяви конспірологів. Хіба родичі Елвіса Преслі подавали до суду щоразу, коли з'являлися чутки, про те, що він живий і здоровий і його буквально вчора бачили в забігайлівці десь у Мемфісі з бутербродом у руці?
Судовий позов може створити у прихильників теорії змови враження, що тут справді щось нечисте. Інакше навіщо так серйозно ставитися до цього?
Але насправді немає жодних доказів того, що будь-хто - крім жменьки ідіотів - вважає історію "трансгендера Бріжит" правдивою.
І журналісти, і завсідники інтернету можуть переоцінювати важливість онлайн-трафіку. Якщо матеріал набирає перегляди, це зовсім не означає, що люди вірять у те, що там написано.
До того ж, як зазначає Le Monde, у французьких конспірологів зараз є важливіші справи. Зараз вони одержимі виборами і всілякими теоріями про те, як "істеблішмент" намалює собі потрібні результати.
Для сумлінних прихильників QAnon історія Бріжит - у кращому разі спроба відвернути увагу, у гіршому - настільки неправдоподібна чутка, що її справжня мета може полягати лише в їх дискредитації. Ага! Ще одна теорія змови!
Це не перший випадок, коли Бріжит Макрон дістається в інтернеті, особливо з 2017 року, коли її чоловік став президентом Франції. Різниця у віці подружжя становить майже 25 років, на що відразу звернули увагу інтернет-тролі різного штибу.
Нова теорія змови з'явилася напередодні президентських виборів, які відбудуться у Франції навесні 2022 року.
Еммануель Макрон ще офіційно не підтвердив, що виставить свою кандидатуру, але багато хто очікує, що він піде на другий термін.
Його головні конкуренти - Валері Пекресс, кандидат від традиційної правої Республіканської партії, та Ерік Земмур, французький телеведучий та письменник, який сподівається отримати підтримку ультраправих.