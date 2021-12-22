Бріжит Макрон буде судитися через брехню, що вона народилась чоловіком

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бріжит Макрон налаштована серйозно

Дружина президента Франції Бріжит Макрон збирається подати до суду через чутки в інтернеті про те, що вона народилася хлопчиком, тож нині є трансгендерною жінкою.

Чутки вперше з'явилися у вересні на ультраправому сайті, потім їх підхопили любителі теорій змови, після чого вони поширилися й у соціальних мережах.

Адвокат 68-річної Бріжит Макрон, яка має трьох дорослих дітей від першого шлюбу, підтвердив, що перша леді готує позов до суду.

Чутки розповсюджували передусім політичні противники її чоловіка з-поміж ультраправих угруповань, антивакцинаторів та прихильників конспірологічного руху QAnon.

Французькі ЗМІ простежили розвиток цієї історії від статті, що з'явилася в ультраправому журналі за авторством Наташі Рей. Потім цю плітку докладно обговорювали у трансляції на YouTube, у якій взяли участь противники вакцинації, ті, хто заперечують ковід, та крайні праві активісти.

Після цього чутки пішли у маси.

Аналіз. Правова відповідь на сміховинний позов

Г'ю Шофілд, кореспондент ВВС у Парижі

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Багато хто задається питанням, навіщо Бріжит Макрон взагалі збирається подавати до суду - надто вже безглузді заяви конспірологів. Хіба родичі Елвіса Преслі подавали до суду щоразу, коли з'являлися чутки, про те, що він живий і здоровий і його буквально вчора бачили в забігайлівці десь у Мемфісі з бутербродом у руці?

Судовий позов може створити у прихильників теорії змови враження, що тут справді щось нечисте. Інакше навіщо так серйозно ставитися до цього?

Але насправді немає жодних доказів того, що будь-хто - крім жменьки ідіотів - вважає історію "трансгендера Бріжит" правдивою.

І журналісти, і завсідники інтернету можуть переоцінювати важливість онлайн-трафіку. Якщо матеріал набирає перегляди, це зовсім не означає, що люди вірять у те, що там написано.

До того ж, як зазначає Le Monde, у французьких конспірологів зараз є важливіші справи. Зараз вони одержимі виборами і всілякими теоріями про те, як "істеблішмент" намалює собі потрібні результати.

Для сумлінних прихильників QAnon історія Бріжит - у кращому разі спроба відвернути увагу, у гіршому - настільки неправдоподібна чутка, що її справжня мета може полягати лише в їх дискредитації. Ага! Ще одна теорія змови!

Це не перший випадок, коли Бріжит Макрон дістається в інтернеті, особливо з 2017 року, коли її чоловік став президентом Франції. Різниця у віці подружжя становить майже 25 років, на що відразу звернули увагу інтернет-тролі різного штибу.

Нова теорія змови з'явилася напередодні президентських виборів, які відбудуться у Франції навесні 2022 року.

Автор фото, ERIC FEFERBERG/AFP Підпис до фото, Бріжит Макрон з доньками у 2017 році

Еммануель Макрон ще офіційно не підтвердив, що виставить свою кандидатуру, але багато хто очікує, що він піде на другий термін.

Його головні конкуренти - Валері Пекресс, кандидат від традиційної правої Республіканської партії, та Ерік Земмур, французький телеведучий та письменник, який сподівається отримати підтримку ультраправих.