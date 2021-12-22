У Холодному Яру черниці створили першу жіночу пожежну команду України

19 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

В Україні запрацювала перша добровільна пожежна команда, у якій нестимуть службу черниці, повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Йдеться про Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади, що на Черкащині.

До команди увійшли п'ятеро добровольців - ігуменя Іларія, дві послушниці монастирю Лариса та Крістіна та два водії пожежного автомобіля, повідомляє ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Усі вони пройшли спеціальні навчання, відпрацьовували вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої допомоги постраждалим.

Добровільна пожежна команда не лише дбатиме про безпеку самого монастиря, але також виїжджатиме на виклики у найближчих семи селах та двох селищах.

Автор фото, ДСНС

Від цих населених пунктів до найближчої пожежної частини їхати понад 20 кілометрів.

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир належить до Української православної церкви Московського патріархату.

Цей монастир тісно пов'язаний з Гайдамаччиною у 18 столітті, у цьому ж регіоні розгорталась боротьба холодноярців під час визвольних змагань початку ХХ століття.

За легендою, монастир існував в урочищі Холодний Яр ще до монгольського нашестя.

Автор фото, ДСНС

Начебто дружина улюбленого воєводи Ярослава Мудрого Мотрона наказала атакувати бойові човни свого чоловіка, помилково вирішивши, що це ворожі сили. У бою чоловік загинув, а його вдова прийняла чернецтво та заснувала тут монастир.