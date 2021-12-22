Жінкам більшості поширених професій доведеться стати на військовий облік. Деталі

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Жінкам сотень професій доведеться стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Відповідний наказ міноборони від 11 жовтня набув чинності.

Наказом затвердили перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних.

У переліку безліч популярних професій, як от програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.

Відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу, військовозобов'язані - це особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

На облік військовозобов'язаних братимуть жінок, які мають відповідну спеціальність та "придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком". Для жінок граничний вік - 60 років.

Таких жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

"Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками", - йдеться в законі.

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Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.

Також, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Порушення норм каратиметься штрафами від держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якою саме буде процедура взяття на облік та у які терміни жінки мають отримати новий статус, міноборони обіцяє роз'яснити додатково.

"Я подзвоню у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів", - розповіла "Громадському радіо" радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

"Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, — щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", — сказала вона.

У міноборони на запит ВВС News Україна пообіцяли найближчим часом оприлюднити додаткові деталі того, як ставитимуть на військовий облік.

Єдине, що там поки що повідомили - указ виданий на виконання змін до закону про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Відповідно до закону, дані про військовозобов'язаних вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Веденням реєстрів займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання військовозобов'язаних.

Але, відповідно до нового закону про декларування місяця проживання, встати на облік можна також там, де людина задекларує своє фактичне місце проживання.

У воєнний час військовозобов'язаним заборонено покидати країну.