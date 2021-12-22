Прокуратура просить довічне за MH17, в Азії супертайфун. Теленовини ВВС
У випуску:
- Суд у справі про рейс MH-17. Прокуратура Нідерландів просить довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених.
- На Філіппінах вирує супертайфун. Репортаж зі зруйнованого острова.
- На сцені Королівської опери в Лондоні остання "Тоска" під диригуванням легендарної Оксани Линів. Ексклюзивне інтерв'ю та особиста історія всесвітньовідомої українки.
Читайте також: Суд у справі про MH17: прокуратура Нідерландів просить довічне ув'язнення для обвинувачених
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.