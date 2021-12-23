Різдвяне та новорічне перемир'я на Донбасі. Єрмак анонсував припинення вогню

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Мешканці Донецької області під час візиту Володимира Зеленського на Донбас у жовтні 2021 року. Чи настане на Донбасі нарешті тиша?

Тристороння контактна група домовилась про нове перемир'я на Донбасі.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди ", - зазначив пан Єрмак.

За його словами, всі сторони тристоронньої контактної групи висловили намір "рішучо дотримуватися домовленостей" і припинити вогонь.

Автор фото, ООС

Він сподівається, що цього разу режиму припинення вогню будуть дотримуватися, адже це не перша спроба встановити перемир'я на Донбасі.

"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - зазначив пан Єрмак.

Йдеться про відновлення режиму припинення вогню, про яке домовилися ще 22 липня 2020 року.

Про "стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу" йдеться в офіційному повідомленні тристоронньої контактної групи 22 грудня.

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях", - зазначив представник України в ТКГ Андрій Костін.

За його словами, українська сторона готова до такого кроку. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього.

Автор фото, ОТУ "Північ"

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У липні 2020 року на Донбасі почалося "повне і всеосяжне припинення вогню", яке у команді президента Зеленського називали "проривом".

У перші місяці перемир'я справді працювало, але з кінця зими 2021 року фронт знову запалав. За перший рік такого "перемир'я" загинуло пів сотні українських бійців. Обстріли та поранення на Донбасі є щотижня.

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