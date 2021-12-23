Бустерна доза в Україні. Хто і коли може її отримати?

Діана Куришко

BBC News Україна

37 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

В Україні понад 500 людей вже отримали третє щеплення від ковіду. Розповідаємо, кому і як можна його отримати.

Станом на 23 грудня, право на третю дозу вакцини має три категорії людей:

- люди з ослабленим імунітетом;

- лікарі;

- працівники інтернатів;

Ці питання регулюються двома наказами МОЗ: № 2770 та №2849.

Коли можна отримати третю дозу?

Медики та співробітники інтернатів вже можуть отримати третю дозу через шість місяців після другого щеплення від Covid-19. У МОЗ зазначають, що тут йдеться саме про бустерну, ревакцинальну дозу.

Тобто, якщо у медика минуло шість місяців з дня останньої дози, вони вже можуть йти у пункт щеплення за третьою.

Люди з ослабленим імунітетом можуть отримати третю дозу через 28 днів після другої дози вакцини. Її називають додатковою дозою, бо у цих людей через їхні хвороби міг не сформуватися захист.

Оптимально ввести її у строк до 3 місяців після другої дози, зазначили у МОЗ.

Якими вакцинами роблять третю дозу?

Для бустерної або ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини - Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною до того щеплювали людину.

Для людей з ослабленим імунітетом додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою робили дві попередні дози.

У МОЗ обіцяють, що незабаром третя доза буде відображатися у ковід-сертифікатах, дію яких продовжать.

Для людей з ослабленим імунітетом третя доза не продовжить дію ковід-сертифікату.

Люди з ослабленим імунітетом - це хто?

Ще на початку грудня МОЗ дозволив робити додаткову третю дозу людям з ослабленим імунітетом. Ця доза для тих, чия імунна система могла не сформувати належний захист після двох доз.

Йдеться про людей з ВІЛ-інфекцією, деякими формами онкології, пацієнтів після трансплантації органів, людей, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію.

Повний перелік людей, які мають право на додаткову дозу, є тут.

Коли буде бустер для всіх?

В Ізраїлі деякі групи людей запрошують вже на четверте щеплення. Бустерну дозу всім роблять у США та багатьох європейських країнах.

У МОЗ уникають прямої відповіді на питання, коли в Україні можна буде отримати бустерну дозу всім охочим.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв, що українці зможуть отримати бустерну дозу орієнтовно з січня.

Він говорив, що цього не станеться, поки 50% дорослого населення України не щеплять від ковід. Наразі цей показник становить понад 40%.

Автор фото, AFP

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При цьому кількість доз вакцин в Україні дозволяє робити бустер. Але в МОЗ побоювалися надмірного тиску на пункти вакцинації, адже бажаючих отримати бустер є чимало.

Джерела ВВС News Україна кажуть, що рішення про бустер для всіх будуть ухвалювати вже "після свят".

З огляду на те, що спочатку бустер дозволили групам ризику, медикам та працівникам інтернатів, які першими в Україні отримували щеплення від ковід, ймовірно, що після цього бустер дозволять наступним групам ризику. Наприклад, військовим, людям віком 80+, освітянам.

Щеплення для всіх в Україні почалося в липні 2021 року. Через пів року після старту вакцинальної кампанії. До цього шість місяців щеплювали переважно групи ризику.

Скоріш за все, за аналогією бустер для всіх дозволять тоді, коли провакцинують всі групи ризику. Проте, можливо цей процес дещо пришвидшиться і вже не займе пів року.

У ЄС планують зробити бустерну дозу обов'язковою для всіх. Вчені Європейського центру з профілактики та контролю захворювань вважають, що вакцинація захищає протягом шести місяців, після чого захист слабшає. Для більшого захисту протягом наступних трьох місяців рекомендують зробили бустерну дозу.

Бустерна доза буде відображатися в електронних ковід-сертифікатах ЄС.

Українські ковід-сертифікати мають бути аналогічними з ЄС. У МОЗ України говорили, що будуть враховувати рішення ЄС щодо бустера.

В Україні вже місяць триває спад захворюваності на ковід. Проте все одно щодня кілька тисяч людей потрапляє з ковідом до лікарень, а кілька сотень помирає.

Нову хвилю прогнозують після свят, орієнтовно з кінця січня.