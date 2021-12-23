Путін про Україну: "Ми що, маємо жити з оглядкою, коли довбануть?"

31 хвилин(и) тому

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Західні держави створюють загрози на кордонах Росії, а Україну перетворюють на "Антиросію" й "накачують" новітніми озброєннями, заявив президент Росії Володимир Путін на щорічній пресконференції. Так він відреагував на питання журналістів про можливе вторгнення в Україну.

"Щодо гарантій (Заходу про відсутність наступу проти України. - Ред.). Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від забезпечення безпеки Росії. Подальші рухи НАТО на схід - неприйнятні. Що тут незрозуміло? Це що - ми ставимо ракети біля кордонів США? Ні. Це ракети НАТО на порозі нашого дому", - сказав Путін.

"Якби США поставились, якби ми на кордоні США та Канади чи Мексики поставили ракети? До нас прийшли. Хіба ми погрожуємо комусь?" - наголосив він.

На думку Путіна, деяким "партнерам" не подобається, що Росія - велика за розміром держава, і "цим можна пояснити постійний тиск".

Він звинуватив західні спецслужби у підтримці терористів на Північному Кавказі у 1990-х роках.

Зараз у керівництва Росії склалося враження, що Україна готує "третю наступальну операцію" на Донбасі і Москву не влаштовує, що Київ отримує новітні озброєння, повідомив Путін.

"Є враження, що готують третю операцію. Може готуються до цього", - заявив керівник Росії.

На його думку, на території України зараз створюють "Антиросію", яку "накачують" новітніми озброєннями, і населенню якої "промивають мізки".

"Уявляєте, як Росія має жити, постійно думати, які там нові озброєння.... Ми маємо думати про перспективу забезпечення своєї безпеки. Як Росія повинна жити? Завжди з оглядкою, коли довбануть?" - зазначив Путін.

Він також висловив невдоволення проведенням в Україні у серпні Кримської платформи, на якій обговорювали повернення під контроль України Криму.

Під час пресконференції Володимир Путін також звинуватив Володимира Леніна та інших більшовиків у тому, що вони "насильно" заштовхнули в склад України населені росіянами території, зокрема, Донбас.

"Донбас не мислив себе без Росії. Ленін з товаришами заштовхнули силою. Створили країну, якої ніколи не існувало", - вважає Путін.

Концентрація військ і ультиматум Путіна щодо України

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У липні 2020 року на сході України почалося "повне і всеосяжне припинення вогню", яке у команді президента Зеленського називали "проривом".

У перші місяці перемир'я справді працювало, але з кінця зими 2021 року фронт знову запалав. За перший рік такого "перемир'я" загинуло пів сотні українських бійців. Обстріли та поранення на Донбасі є щотижня.

Навесні 2021 року Росія почала скупчення військ на кордоні з Україною начебто для проведення військових навчань. Через це низка українських та західних лідерів говорили про загрозу військової ескалації.

За різними оцінками, біля кордону з Україною у квітні 2021 року зосередилося від кількох десятків тисяч до понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. США заявляли, що фіксують найбільшу кількість російських військ біля кордону з Україною з 2014 року.

Проте потім була досягнута домовленість про зустріч президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним у Женеві, а 23 квітня за наказом міністра оборони Росії Сергія Шойгу російські військові почнуть повертатися на місця постійної дислокації вже 23 квітня.

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"Цілі раптової перевірки повністю досягнені. Війська показали здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалене рішення завершити заходи з перевірки у в Південному та Західному військових округах", - сказав він.

Ситуація знову загострилася на початку листопада, коли у міжнародній пресі стали писати про концентрацію російських військ. Видання Politico опублікувало знімки скупчення техніки у Смоленській області, а в інших газетах з'явилися статті із повідомленнями про концентрацію військ.

На Заході ці дії РФ вважають підготовкою до війни Росії з Україною. Міжнародна спільнота вже попередила, що Росії доведеться платити за можливу агресію високу ціну. Її можуть відключити від SWIFT.

Українські посадовці припускали, що повномасштабне вторгнення з боку РФ можливе наприкінці січня.

Нагромадження військ на кордоні з Україною Путін на засіданні колегії міністерства оборони Росії не згадував. Проте він говорив про це раніше на аналогічних зборах у міністерстві закордонних справ.

Виступаючи в МЗС 18 листопада, Путін попросив зберігати "певну напругу" біля російських кордонів "якнайбільше, щоб їм на думку не спадало влаштувати нам на наших західних кордонах якийсь непотрібний нам конфлікт".

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Путін знову повернувся до цієї теми 1 грудня, коли посли вручали йому вірчі грамоти в Кремлі, пообіцявши "наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-який подальший поступ НАТО на схід та розміщення систем зброї, що загрожують нам".

7 грудня президент США Джо Байден та Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України. Президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії. У Кремлі натомість зазначили, що Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Водночас обидві сторони погодилися продовжувати комунікацію щодо України.

17 грудня МЗС Росії опублікувало проєкт угод із США та країнами НАТО, в яких запропонувала юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та від прийняття України до своїх лав.

Москва також вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

21 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що побоюється розгортання на території України американських новітніх озброєнь.

Так він пояснив запропонований Росією проєкт угод із США, який на Заході назвали ультиматумом.

"Поставлять в Україні гіперзвукову зброю... Це не означає, що завтра застосовуватимуть, але під цим прикриттям озброять та штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави", - сказав Путін, виступаючи на колегії міністерства оборони.