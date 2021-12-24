"Галю, вставай у воєнкомат!" Соцмережі заполонили меми про військовий облік жінок

8 годин(и) тому

Автор фото, Фейсбук Olha Len

Програмістки, юристки, журналістки, музикантки, бухгалтерки та офіціантки - жінки багатьох популярних професій тепер мають стати на військовий облік до кінця 2022 року.

Про таке рішення міноборони українки дізнались два дні тому, і воно спантеличило соцмережі.

У відповідь міноборони погодилось скоротити перелік військовозобов'язаних професій. Як сказав депутат від фракції "Слуга народу", - "в бік здорового глузду".

Однак потік мемів і жартів у соцмереж уже не зупинити.

Хтось згадав старий мем про Галю, а хтось нагадує про перелік документів, які треба зібрати у воєнкомат.

Автор фото, Фейсбук Natalia Hunter

Жінки жартують, що заполонять воєнкомати.

Автор фото, Фейсбук Evgeniya Zakharchenko

Користувачки соцмереж поширюють мем із лабіринтом та мінотавром, натякаючи на те, що наказ міноборони є і жінки готові стати на облік, але чи готові до цього самі військомати?

Автор фото, Facebook Iya Glazkova

А хтось переймається, як об'єднати військовий обов'язок із іншими клопотами і справами.

Автор фото, Фейсбук Yanina Sokolova

Словом, на рішення міноборони в українок змішані почуття.

Автор фото, Facebook GONI Мемаси

Не втримались і чоловіки. У твіттері користувач, який веде сторінку "Економіка від Пророка" жартує, що "віднести кохану в воєнкомат" стане тепер ще одним виявом любові до неї.

Автор фото, Twitter Экономика от Пророка

А дехто намагається заглянути далеко в майбутнє, коли жінок почнуть мобілізувати. Однак про всяк випадок нагадаємо: стати на облік - це ще не значить піти служити.

Автор фото, Facebook Oleksandr Ruban