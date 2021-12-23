Омікрон "м'якший" за попередні штами, але побоювання лишаються

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань здоров'я і науки

1 година тому

Автор фото, Getty Images

За дослідженнями, опублікованими у Великій Британії та Південній Африці, хвиля Омікрону здається м'якшою.

Перші результати досліджень свідчать про те, що Омікрон спричинює менше госпіталізацій у порівнянні з іншими штамами. За оцінками, кількість важких випадків скоротилася на 30%-70%.

Утім, лишаються побоювання, що попри легший перебіг хвороби, навантаження на лікарні все одно буде високим.

За один день у Великій Британії вперше зафіксовано понад 100 тисяч випадків.

Глибше розуміння тяжкості Омікрону допоможе урядам вирішити, як реагувати на вірус.

Шотландські дослідники відстежують коронавірус і кількість людей, які потрапляють до лікарень.

Вони зазначають, що якби Омікрон поводився так само як Дельта, госпіталізацій мало б бути утричі більше.

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Дослідники повідомили, що кількість людей, які потребують медичної допомоги, скоротилася приблизно на дві третини, але дослідження охоплює мало випадків, і в ньому майже немає літніх людей, які є в групі ризику.

Д-р Джим Макменамін, директор з питань поширення Covid-19 при Національній службі охорони здоров'я Шотландії назвав це "гарною кваліфікованою новиною".

За його словами, ці дані "заповнюють пробіл" щодо кількості можливих госпіталізацій, але він також попередив, що "важливо не забігати вперед".

Омікрон поширюється неймовірно швидко, і велика кількість випадків може переважити його легшу форму.

Професор Марк Вулхаус з Единбурзького університету зазначив: "Кожен окремий випадок може бути легким для більшості людей, але лишається ймовірність того, що одночасне захворювання багатьох людей створить серйозне навантаження на медичну систему".

Тим часом інше дослідження, проведене у Південній Африці, підтверджує, що хвиля Омікрону м'якша.

Потреба у стаціонарному лікуванні знизилася на 70-80% у порівнянні з іншими варіантами вірусу, свідчать дані південноафриканських науковців.

Вчені, однак, зазначають, що для кількох пацієнтів, які опинилася в лікарні з Омікроном, різниці в перебігу хвороби не було.

Чому він м'якший?

Зниження тяжкості вірусу пояснюють властивостями самого Омікрону, а також високим рівнем імунітету, створеним вакцинацією та попередніми інфекціями.

Аналіз вірусу, проведений Імперським коледжем Лондона, показав, що мутації Омікрону зробили його м'якшим за Дельту.

Дослідники стверджують, що навіть якщо у людини немає імунітету, шанси потрапити в лікарню з Омікроном знизилися на 11% у порівнянні з Дельтою.

Однак завдяки високому рівню вакцинації та інфікування, у Великій Британії наразі залишилося відносно небагато людей без імунітету.

У тому ж аналізі зазначено, що для тих, в кого є імунітет до коронавірусу, ризик потрапити в лікарню з Омікроном зменшився на 25-30%, і приблизно на 40% знизилися шанси провести в лікарні більше доби.

Професор Пітер Опеншоу, імунолог Імперського коледжу, який не брав участі в дослідження, зазначив, що попри зниження важкості вірусу, поки що рано стверджувати, що він "перетворився на звичайну застуду".

Лабораторні дослідження також виявили, чому Омікрон може бути м'якшим.

За даним Гонконзького університету, вірус легше інфікує дихальні шляхи, але важче проникає у глибокі тканини легенів, де він може завдати більшої шкоди.

У Кембридзькому університеті виявили, що Омікрон не спричиняє "зліплення" клітин у легенях, як це трапляється під час важкого перебігу коронавірусу.

Агентство охорони здоров'я Великої Британії незабаром опублікує дані щодо Омікрону, які допоможуть точніше спрогнозувати небезпечність цього варіанту вірусу.