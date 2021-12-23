Давній перстень із зображенням Ісуса: унікальна знахідка в Ізраїлі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Біля узбережжя Ізраїлю знайшли золотий перстень часів Римської імперії.

На ньому зображено ранньохристиянський символ - пастух з вівцею. У Біблії Ісус описує себе як "Добрий Пастир".

Перстень прикрашає зелений коштовний камінь, розповіли в управлінні старожитностей Ізраїлю.

Прикраса була серед уламків двох затонулих кораблів, знайдених поблизу стародавнього порту Кесарія.

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Серед піднятих з морського дна скарбів - срібні та бронзові монети Римської доби, а також велика колекція монет, що датуються початком XIV століття, у період правління династії Мамлюків.

Археологи також знайшли римські фігурки орла та артиста у масці, а ще бронзові дзвони, які використовували, щоб відганяти злих духів.

У скарбі був ще один перестань з червоним дорогоцінним камінням.

Автор фото, EPA Підпис до фото, На морському дні занйшли сотні старовинних монет

Уламки кораблів були розкидані на морському дні на глибині близько 4 метрів.

"Кораблі, ймовірно, стояли поруч і їх розбив шторм", — сказав Джейкоб Шарвіт з відділу морської археології управління старожитностей.

Автор фото, Reuters

У Кесарії жила одна з перших християнських громад. Звідси християнська релігія почала поширюватися по всьому світу.