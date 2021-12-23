Військовий облік для жінок. Як це треба зробити і коли штрафуватимуть

37 хвилин(и) тому

Жінки цілого переліку конкретних професій мають стати на військовий облік до кінця 2022 року, повідомили представники міноборони під час спеціальної пресконференції у Києві.

Військові додали, що з 2023 року за невиконання цієї норми можуть штрафувати.

"Взяття на облік жінок нічим не відрізняється від взяття на облік чоловіків", - пояснив Валерій Куценко, військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування.

17 грудня набув чинності наказ міноборони, яким затвердили перелік професій, представниць яких жінок будуть брати на облік військовозобов'язаних - віком від 18 до 60 років.

Наказ видали на виконання змін до закону про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

У переліку опинилось безліч популярних професій: програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо. Повний список дивіться тут.

"Тобто військовозобов'язана жінка, наприклад бухгалтер, має повідомити свого керівника та прийти у центр комплектування (військкомат) до кінця 2022 року, і для себе з'ясувати, чи підлягає вона тому, щоб стати на облік", - сказав Ярослав Горбач, начальник управління персоналу командування сухопутних військ Збройних сил України.

Цю інформацію можна перевірити самостійно, або ж подзвонити у територіальний центр комплектування за місцем реєстрації.

Автор фото, Facebook Ганна Маляр

Автор фото, Facebook Ганна Маляр

Якщо там повідомляють, що ваша професія таки потрапила у новий перелік, то ви маєте до кінця 2022 року подати у територіальний центр комплектування оригінали і копії таких документів:

- паспорт, ідентифікаційний код, фото;

- диплом, довідку з місця роботи;

- свідоцтво про одруження та народження дітей.

"І тоді начальником центру комплектування за місцем реєстрації буде рішення, чи підлягаєте ви обліку чи ні", - пояснив Горбач.

Якщо так, то далі жінку направлять на військово-лікарську комісію за місцем проживання.

Чи можна буде це зробити онлайн і не за місцем реєстрації?

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"Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, - щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", - сказала раніше радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

Але під час пресконференції військові про таку онлайн-послугу не згадували.

Там анонсували, що, швидше за все, жінкам не треба буде їхати до свого місця реєстрації для того, щоб фізично стати на військовий облік.

"Якщо ви родом із Закарпаття, але проживаєте у Києві, то можете стати на облік у київському центрі комплектування", - сказали у міноборони.

Відповідно до закону, дані про військовозобов'язаних вносяться до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Веденням реєстрів займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання військовозобов'язаних.

Але, відповідно до нового закону про декларування місця проживання, встати на облік можна також там, де людина задекларує своє фактичне місце проживання, а не реєстрації.

А якщо не стати на облік, оштрафують

Автор фото, УНІАН

Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.

Також, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Після пресконференції Валерій Куценко повідомив журналістам, що, починаючи з 2023 року, жінок, які цього не зроблять, штрафуватимуть, - від 850 гривень. А підприємствам загрожує штраф від 5 500 гривень за невиконання закону.

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко вказує, що тепер якщо жінка-працівниця не стане на облік, то сплачуватиме штраф 850-1700 гривень, а її керівник на роботі - 5100-8500 гривень.

Але у міноборони наразі досить обережні в прогнозах.

"Давайте проживемо рік", - кажуть чиновники.

Тепер установи і організації усіх форм власності мають вести облік військовозобов'язаних жінок.

"Фізична особа-підприємець такого обліку не веде, і якщо він не є керівником підприємства, то ця відповідальність покладається на осіб, які з ним працюють", - сказав Горбач.

Що взагалі означає стати на облік?

Автор фото, БРИГАДА ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ДМИТРА МАЙБОРОДИ

"Може для когось це нове, що ми беремо таку велику кількість жінок на облік. Але військовий облік і військова служба - це зовсім різні речі", - наголосив чиновник.

Горбач додав, що на обліку вже давно стоять деякі жінки, які закінчили військову кафедру, медики і ті, хто служив за контрактом.

Жінок, які стали на облік, можуть призвати на службу під час оголошення воєнного стану чи мобілізації, однак тільки за згоди цієї військовозобов'язаної.

"У нас було шість хвиль мобілізації, ми призвали на службу 200 тисяч людей. Жінки теж призивалась, але без згоди жінка жодна не потрапила (на службу - Ред.)", - сказав Горбач. - Тому чогось боятись тут не треба".

У воєнний час військовозобов'язаним заборонено покидати країну.

Також у міноборони додали, що нововведення зі взяттям на облік жінок ніяк не пов'язане з можливим вторгненням Росії, про яке говорять останніми місяцями.

"Це процес, який почався вже давно", - уточнили у міністерстві.

Чи реально провести зміни в системі так швидко?

Автор фото, ARMYINFORM.COM.UA

Чиновники не знають, скільки саме жінок тепер стануть на облік.

Але запевняють, що система до цього готова. І ще вчора нібито жінки приходили у територіальний центр комплектування з питаннями щодо обліку.

"Ніяких складнощів не буде", - додав Ярослав Горбач.

Тим часом керівник одного з військкоматів в центрі України розповів ВВС News Україна, що ще нічого не чув про можливе масове поставлення на облік жінок. Він зауважив, що інфраструктура не готова до виконання наказу та чекає на роз'яснення керівництва.

"На виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це в мирних умовах, і коли військкомати в кожному районі. А зараз - у стані війни, на фоні децентралізації (із згортанням мережі держадміністрацій і військкоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали б перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) - це завдання є практично непідйомним", - вважає колишній міністр оборони Анатолій Гриценко.