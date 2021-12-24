Облизувати телевізор? У Японії створили екран, який передає смак їжі

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час демонстрації екрана, який можна облизати

У Японії створили прототип екрана телевізора, який може імітувати смаки їжі. Він дозволяє людині спробувати страву, яку показують по телевізору, повідомляє Reuters.

Пристрій під назвою Taste-the-TV ("Спробуй на смак телевізор") має десять контейнерів із харчовими добавками.

Ці добавки комбінуються та розпилюються на "гігієнічну плівку" плоского екрана телевізора, який може облизати глядач.

На думку творця винаходу, професора Університету Мейдзі в Токіо Хомеї Міяшита, такий телевізор можна використовувати для віддаленого навчання кухарів і сомельє.

Якщо телевізор продаватимуть, то він коштуватиме 875 доларів, підрахував професор.

"Мета полягає в тому, щоб дати людям можливість спробувати щось на зразок їжі в ресторані на іншому кінці світу, навіть залишаючись вдома", - пояснив Хомеї Міяшита.

Професор передбачає світ, де "смаковий контент" можна буде завантажити.

У епоху ковіду така технологія могла б покращити зв'язок людей із зовнішнім світом, вважає він.

Але користувачі в твіттері цікавляться, чи слушно запускати виробництво такого телевізора, коли з початку пандемії минуло вже багато часу.

Раніше професор Міяшита та його студенти випустили кілька різних пристроїв, що стосувались смаку, включаючи "виделку, що робить смак їжі багатшим".

"Вміння" нового телевізора журналістам також презентувала одна зі студенток.

Вона сказала машині, що хоче "солодкий шоколад", і після кількох спроб замовлення "розпилилось" на плівку екрана.

"Це щось на кшталт молочного шоколаду", - сказала студентка, спробувавши, що ж вийшло.