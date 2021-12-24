"У бік здорового глузду". Список професій для військовозобов'язаних жінок обіцяють скоротити

32 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Міноборони погодилося скоротити перелік професій, представниці яких тепер зобов'язані ставати на військовий облік.

Про це у фейсбуці повідомив депутат від фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Вранці обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться збройним силам та іншим військовим формуванням", - написав Завітневич.

Завітневич визнав, що список є завеликим.

Наразі у ньому безліч популярних професій: програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо. Повний список дивіться тут.

Водночас голова оборонного комітету закликав не сіяти паніку, мовляв, жінок не призиватимуть на строкову службу.

"Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах", - наголосив Завітневич.

Він додав, що норма про військовозобов'язаних жінок була в законі й раніше, але перелік визначав Кабмін.

"Проте КМУ є великим колегіальним органом, а інколи рішення потрібно приймати вже сьогодні", - зазначив депутат.

Автор фото, УНІАН

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила у фейсбуці, що військовий облік військовозобов'язаних жінок відбуватиметься "планово, поступово, з урахуванням особливостей перехідного періоду".

"До кінця 2022 року у генеральному штабі збройних сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов'язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку", - повідомила Маляр.

За її словами, це плановий процес, який відповідає стандартам НАТО.

Що відомо про військовий облік для жінок

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Наказ міноборони, яким визначили перелік професій для військовозобов'язаних жінок, видали в жовтні, але сили він набув лише 17 грудня.

У переліку опинилися сотні найпопулярніших професій для жінок належного стану здоров'я віком від 18 до 60 років.

У жінок визначених спеціальностей є час до 2023 року, щоб стати на військовий облік.

Для цього кандидатка має повідомити свого керівника на роботі та дізнатися в центрі комплектування (військкомат), чи справді вона має ставати на облік. Знадобиться також подати в центр копію та оригінал паспорту, ідентифікаційного коду, фото, диплом про освіту, а також свідоцтво про одруження та народження дітей.

Якщо жінка відповідає критеріям, далі її направлять на військово-лікарську комісію за місцем проживання.

Відповідно до закону, роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві, стали на військовий облік.

А, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Починаючи з 2023 року, жінок, які цього не зроблять, штрафуватимуть, - від 850 гривень. А підприємствам загрожує штраф від 5 500 гривень за невиконання закону.

У війську зазначають, що на обліку вже давно стоять жінки, які закінчили військову кафедру, медики і ті, хто служив за контрактом.

Жінок, які стали на облік, можуть призвати на службу під час оголошення воєнного стану чи мобілізації, однак тільки за згоди цієї військовозобов'язаної, наголошують в збройних силах.

У воєнний час військовозобов'язаним заборонено покидати країну.

Також у міноборони додали, що нововведення зі взяттям на облік жінок ніяк не пов'язане з можливим вторгненням Росії, про яке говорять останніми місяцями.

"Це процес, який почався вже давно", - уточнили у міністерстві.

На обліку вже давно стоять деякі жінки, які закінчили військову кафедру, медики і ті, хто служив за контрактом.