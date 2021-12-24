Українці вірять у напад Росії і хочуть в НАТО - опитування

1 година тому

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На ймовірному референдумі щодо вступу до НАТО 59,2% українців проголосували б за вступ. Серед тих, хто точно візьме участь в голосуванні, відсоток прихильників вступу до НАТО - 67,8%.

Про це свідчать дані опитування КМІС, яке проводилося 13-16 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера в усіх підконтрольних владі України регіонах.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Навіть зважаючи, що у грудні президент Росії Володимир Путін висунув Заходу вимогу не приймати Україну в НАТО, 39,2% опитаних вважають, що відмова від вступу в НАТО не посилить, а послабить безпеку України, тому що "такий крок лише розпалить агресивність Путіна щодо України".

З огляду на останні новини про скупчення російських військ на українських кордонах, 49,2% українців вважають, що загроза вторгнення РФ до України є реальною, 41,4% - вважають, що вторгнення не буде.

Тренд на посилення підтримки вступу в НАТО серед українців посилився останніми місяцями. Зокрема, опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 4-9 листопада 2021 року показало, що вступ до НАТО підтримують 58% українців.

Перелом у ставленні українців до НАТО стався у 2014 році після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі.

Якщо до 2014 року вступ до НАТО підтримували меншість українців, то з літа 2014-го - стабільно більше половини.

Путін проти НАТО

В останні місяці розгортається чергове загострення відносин між Росією та Україною й Заходом. З жовтня місяця західні ЗМІ та українська влада повідомляють про скупчення російських військ біля українських кордонів.

У міноборони України вважають найбільш ймовірним вторгнення РФ до України наприкінці січня 2022 року.

На тлі ескалації Володимир Путін провів перемовини з американським колегою Джо Байденом. А потім Москва публічно висунула до США та НАТО вимоги не розширюватись на Схід, не приймати нових членів, зокрема Україну.

РФ також вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

Наразі такі вимоги і на Заході, і в Україні називають неприйнятними.

Проте у НАТО давно дають чітко зрозуміти Україні, що питання її членства не на часі, хоча президент Володимир Зеленський вимагає чітких строків надання плану щодо членства.