Гаррі та Меган показали перше фото своєї доньки Лілібет

23 грудня 2021, 17:42 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Alexi Lubomirski/Duke and Duchess of Sussex

Герцог і герцогиня Сассекські видали перше фото своєї доньки Лілібет, зображеної на їхній святковій листівці.

На фотографії Меган підіймає Лілібет догори, сидячи поруч із принцом Гаррі, який тримає на колінах їхнього дворічного сина Арчі.

Лілібет, яка народилась у червні цього року, вдягнена у білий дитячий костюмчик.

Герцога і герцогиню Сассекських, одягнених у джинси, цього літа сфотографував Алексі Любомирські в їхньому будинку в Санта-Барбарі, Каліфорнія.

Це перша публічна фотографія Лілібет.

Фотокартку надіслали через благодійну організацію Archewell, засновану герцогом та герцогинею в 2020 році.

Листівка підписана "Щасливих свят", а далі йде текст.

"Цього 2021 року ми привітали в цьому світі нашу доньку Лілібет. Арчі зробив нас "мамою" і "татом", а Лілі зробила нас сім'єю".

Далі йдеться про пожертви, які пара зробила семи організаціям у США.

Листівка закінчується словами: "Бажаємо вам щасливого святкового сезону та процвітання в Новому році, від нашої сім'ї до вашої! Як завжди, Гаррі, Меган, Арчі та Лілі".

Фото з листівки було опубліковане в твіттері благодійної організації Team Rubicon - однієї з тих, яку підтримує пара.