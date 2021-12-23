Путін про Україну, військовий облік для жінок та підробні ковід-сертифікати. Теленовини ВВС
У випуску 23 грудня:
- Україна перетворюється на "Антиросію", а Зеленський потрапив під вплив "нациків". Що ще сказав Путін на щорічній пресконференції?
- Інструкція для жінок, що хочуть стати на військовий облік. А також наслідки для тих, хто не хоче.
- Ковід-сертифікати на продаж не тільки в Україні. Як британці торгують підробними документами і заносять фальшиві дані в систему.
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