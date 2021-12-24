Експремʼєр Франції зайняв місце ексзятя Путіна у найбільшій нафтохімічній компанії Росії

1 година тому

Автор фото, imago-images/Getty Images

У раді директорів найбільшої в Росії нафтохімічної компанії "Сибур" з'явився колишній керівник уряду Франції, при цьому раду залишив один з її топменеджерів, якого ЗМІ називають колишнім зятем президента Росії.

Заступник голови правління та акціонер "Сибура" Кирило Шамалов більше не є членом ради директорів, але залишається у правлінні, пише РБК.

До ради увійшов колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон. Його додали до списку кандидатів ще 18 листопада, але "Сибур" повідомив про це лише напередодні, уточнює агентство "Інтерфакс".

Хто такий Шамалов

Ще у 2008 році, коли Шамалову було 26 років, він став віцепрезидентом "Сибура". Це найбільша у Росії нафтохімічна компанія.

39-річного Шамалова ЗМІ називають колишнім зятем президента Володимира Путіна. Він син Миколи Шамалова - співвласника банку "Росія" і, ймовірно, близького друга Путіна.

Як повідомляло агентство Reuters, у 2013 році Шамалов-молодший одружився з Катериною Тихоновою. Reuters та Bloomberg називали Тихонову молодшою донькою Путіна.

Путін ніколи не підтверджував, що вони є родичами, але й не спростовував цього. У січні 2018 року Bloomberg повідомив, що Шамалов та Тихонова розлучилися.

У вересні 2014 року мільярдер Геннадій Тимченко, що потрапив під санкції Заходу і якого ЗМІ називали другом Путіна, продав Кирилу Шамалову 17% акцій "Сибура".

Після цього Шамалов залишав правління компанії та повертався до нього, але залишався у раді директорів. У квітні 2017 року Шамалов знизив частку у "Сибурі" з 20,9% до 3,9%, продавши 17% бізнесмену Леоніду Міхельсону.​

Чому Фійон

Тепер у раді директорів компанії залишився лише один представник її менеджменту - голова правління Дмитро Конов. РБК пов'язує це рокірування з тим, що у вересні "Сибур" домовився про злиття з групою ТАІФ з Татарстану. Саме колишні акціонери групи ТАІФ могли номінувати Фійона, пише видання.

Фійон має великі знання в галузі управління, економіки та бізнес-процесів, заявив РБК представник "Сибура". Він стверджує, що обрання до стратегічних органів управління колишніх державних діячів з урахуванням їхніх компетенцій та досвіду "є поширеною та ефективною практикою серед великих міжнародних компаній".

Автор фото, AFP

Видання нагадує, що "Сибур" - вже друга російська компанія, до керівництва якої увійшов колишній прем'єр Франції. У липні цього року Фійона обрали до ради директорів державної нафтової компанії "Зарубіжнафта".

Весною 2017 року французька прокуратура оголосила про порушення справи проти Фійона, який тоді був кандидатом у президенти Франції. Його запідозрили у виплаті фіктивних зарплат членам своєї сім'ї у часи, коли він був депутатом французького парламенту.

Влітку 2020 року Фійона засудили до п'яти років позбавлення волі (три з них умовно) у справі про фіктивне працевлаштування дружини. Суд у Парижі визнав Фійона винним у розтраті державних коштів. У листопаді цього року розпочався апеляційний процес у цій справі.

Не один Фійон

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Фійон - не єдиний європейський політик високого рангу, якому знайшлося місце у раді директорів великої російської компанії.

Найвідоміший приклад - колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер. Він очолює раду директорів найбільшої російської нафтової компанії "Роснафта" з вересня 2017 року, а також обіймає посаду голови комітету акціонерів Nord Stream AG - оператора газопроводів "Північний потік". Виконавчий директор Nord Stream 2 AG - Маттіас Варніг, знайомий з Путіним ще з часів НДР.

У раді директорів "Лукойлу" є колишній віцеканцлер Австрії Вольфганг Шюссель та колишній помічник держсекретаря США Тобі Трістер Гаті.

У червні цього року до ради директорів тієї ж "Роснафти" увійшла колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. У 2018 році одним з гостей на її весіллі був Путін. Вони танцювали.