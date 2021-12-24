Різдвяні співи, заробітчани врятували вечерю і дефіцит Санта-Клаусів. Випуск новин
У випуску 24 грудня:
- Українська диригентка керує знаменитим британським хором. Побуваємо на концерті на Трафальгарській площі.
- Сезонні працівники останньої миті отримали спеціальні візи, щоби різати індичок до різдвяного столу.
- Як пандемія зробила професію Санта-Клауса високооплачуваною і дефіцитною.
- І королівське Різдво у Віндзорському замку. Згадуємо юність королеви Єлизавети II.
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