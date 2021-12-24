Серіал "Емілі в Парижі" обурив мережі через українку-крадійку: "лицемірство та ганьба"

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/Netflix

Наприкінці грудня на Netflix вийшло продовження серіалу "Емілі у Парижі" про пригоди молодої американки у французькій столиці. У одній з серій героїня знайомиться з українкою, образ якої так не сподобався багатьом користувачам соцмереж в Україні, що мінкульт навіть зібрався звернутися до Netflix з офіційним листом.

Епізод з українкою трапляється в четвертій серії другого сезону, коли Емілі приходить на курси французької мови та знайомиться там з українкою на ім'я Петра.

Блондинка Петра з Києва має характерний акцент і специфічний смак до одягу, але дівчата швидко знаходять спільну мову.

За сюжетом, дівчата опиняються в магазині брендового одягу, де Петра цупить для себе та Емілі одяг і виводить нову подругу на вулицю.

Коли Емілі намагається присоромити Петру та просить її повернути все в магазин, та обурено відповідає: "Ти шо, здуріла, я не можу такого зробити. Мене за це депортують".

Тоді Емілі вириває в неї одяг і йде до магазину сама.

"Невігластво та нетерпимість"

Українські користувачі звинуватили творців серіалу в стереотипному зображенні європейок зі східної Європи та приниженні українок.

"Це клішоване зображення європейок зі східної Європи як стриптизерок і маргіналок, - каже в сторіз в інстаграмі Емма Антонюк. - Ця героїня показана не просто як жінка, яка краде, вона там представлена саме як жінка, яка має певну національність. Якщо ви в героїні підкреслюєте національність і єдине, що вона робить в сюжеті, це краде з магазинів, то ви грьобані ідіоти".

Євгенія Гаврилко звинувачує в своєму інстаграмі творців в "невігластві та нетерпимості".

"Це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається в 2021 році, - обурюється вона. - І це відбувається, коли є так багато талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, науки, спорту тощо".

"І це продукт США. Країни, яка бореться за толерантність, нову етику, труситься над афроамериканцями, де black lives matter! Яке лицемірство і подвійні стандарти", - пише у фейсбуці Анастасія Червоній.

На серіал звернув увагу навіть міністр культури Олександ Ткаченко.

"В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку - ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації? Так не має бути", - заявив в телеграмі міністр культури.

"Направлю текст нашої позиції Netflix", - повідомив Ткаченко.

"Київ" та українська

Втім чимало користувачів визнали, що були приємно вражені тим, що українка в серіалі використовує саме український, а не російський варіант вимови столиці України - Kyiv, а не Kiev.

Крім того, українка в серіалі, коли не намагається говорити ламаною французькою чи англійською, висловлюється чистою українською мовою.

"Я вдячний Netflix за правильну транслітерацію Києва та чисту українську. А все решта, на мою думку, це швидше наші рідненькі болячки, - пише в фейсбуці Ярема Дух. - Чи хтось бачив, щоб французи після цього серіалу бігали з постами: "Ми не спимо з усіма підряд!" А, судячи з цього серіалу, вони лише це і роблять".

"Емілі в Парижі" - це простенький серіал, ніби бульварний роман, котрий береш у відпустку - пропоную його так і сприймати. І точно не засмучуватися через це", - додає він.

Критика серіалу

Перший сезон серіалу критики (а надто французи) зустріли негативно, а режисера Даррена Стара, відомого по роботі над серіалом "Секс і місто", звинуватили в ідеалізації міста.

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, Лілі Коллінз в ролі Емілі

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"Перша половина сезону - це екзорцизм усіх французьких штампів, які тільки могли вигадати сценаристи", - писала Ребека Ніколсон в статті для Guardian.

"Мулен Руж, багаті жінки у модних сукнях, що дозволяють своїм крихітним песикам какати просто на вулиці, стейки з кров'ю, постійне куріння, вино на сніданок, чоловіки в дорогих костюмах, які вільно говорять про секс, гарна випічка і презирство до американської культури", - йшлося в рецензії до першого сезону.