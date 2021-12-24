Патріарх Варфоломій хворий на коронавірус. Який у нього стан?

1 година тому

Автор фото, Пресслужба патріархії

Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірус, повідомили у пресслужбі Вселенської патріархії.

Там уточнюють, що він має легкі симптоми, але "загальний стан його гарний".

За даними джерел ВВС News Україна, патріарх має вже три дози вакцини від коронавірусу.

Патріарху Варфоломію 81 рік.

Пресслужба повідомила, що Варфоломій здавав регулярний тест і отримав позитивний результат на коронавірус 24 грудня.

"Патріарх повністю вакцинований та має легкі симптоми, а його загальний стан добрий. Одразу після діагнозу патріарх відправився до лікарні на обстеження", - повідомили у пресслужбі.

Автор фото, Пресслужба Вселенського патріарха Підпис до фото, Патріарх повністю вакцинований, має легкі симптоми

"Вселенський патріарх вдячний всім, хто цікавиться його здоров'ям, та закликає усіх виконувати настанови лікарів та вакцинуватись тим, хто ще цього не зробив. Він вітає усіх з Різдвом", - йдеться у заяві.

Наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Київ.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Варфоломій під час візиту до України у серпні

Вселенський патріарх вважається першим серед рівних предстоятелів православних церков світу й має резиденцію у Константинополі (Стамбулі).

Він йде першим у диптиху поминання предстоятелів помісних церков.

У січні 2019 року Варфоломій та синод Константинопольського патріархату надали Православній церкві України томос про автокефалію.

Російська православна церква через це розірвала спілкування з Вселенським патріархатом. А також Елладською церквою, церквою Кіпру та Олександрійським патріархатом, які визнали ПЦУ.