У жіночих чоботах і бюстгальтері. Як у Львові впіймали педофіла з Києва

Ольга Швед, Львів

ВВС News Україна

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Поліція Львівської області

"Педофіла впіймали! Можна спокійно відпускати дітей у школу", - таке повідомлення поширювали львів'яни у батьківських вайбер-чатах у вівторок, 21 грудня.

Жителі міста неабияк налякалися за безпеку своїх дітей. У шкільний туалет безперешкодно зайшов переодягнений у жіночий одяг чоловік та намагався роздягнути другокласницю. Його зафіксували камери ще у одній школі та музичному гуртку.

Після заяви батьків постраждалої дівчинки зловмисника почала шукати поліція. Багато батьків були готові створити добровільні патрулі для пошуку. Небайдужі долучалися і надсилали фото підозрілих осіб у спеціально створену онлайн-групу комунікації поліції та громадян.

Завдяки розголосу чоловіка впізнали та впіймали. Галицький райсуд взяв педофіла під варту на два місяці без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 8 років в'язниці.

Інцидент у львівській школі

У Львові 14 грудня в поліцію звернулися батьки учениці другого класу львівській школі №43 на вулиці Томаша Масарика. Повідомили, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала їхня донька.

Переодягнений у жіночий одяг чоловік представився лікарем і під приводом медогляду хотів змусити дитину роздягнутися. Його налякав дзвінок на перерву. Директорка львівської школи розповіла, що дівчинка постраждала морально.

"Дитина була переляканою та плакала. Роздягнутися не встигла, оскільки її врятувала вчителька, яка зайшла в той момент. Збоченець встиг втекти. Професійної охорони у нас немає, чергова стояла спиною до входу і не помітила того чоловіка", - сказала ТСН директорка Ірина Чорнобиль.

Окрім того, 20 грудня педофіла помітили ще в одній львівській школі та музичному гуртку. Там він скоїти нічого не встиг, кажуть в міському управлінні освіти та культури Львова.

Автор фото, Facebook Надія Максимець

Інцидент став відомий на всю країну після поширення у соцмережах фото та відео зловмисника.

Батьки почали розповсюджувати відео з камер спостереження по вайбер-спільнотах місцевих будинків та інших шкіл. Поліція просила допомогти з пошуками.

Залучили Нацгвардію та посилили патрулювання вулиць.

Затримати допомогли чоботи

Через сім днів після інцинденту в школі чоловіка затримали у Львові на вулиці Кульпарківській, 95.

У фейсбук і вайбер-групах кілька львів'ян надіслали фото й відео ймовірного підозрюваного у педофілії на одній з львівських вулиць. Чоловік знову був у жіночому одязі, мав примітні чоботи із білими смугами.

Його помітили надвечір на пішохідному переході два нацгвардійці, які патрулювали вулицю. Чоловік намагався втекти, але його доставили у відділок.

У поліції зазначили, що чоловік був одягнений в жіночий одяг і навіть бюстгальтер. Це помітив правоохоронець Владислав Гриценчук, який і затримав чоловіка.

Хто це був?

За даними правоохоронців, затриманий чоловік - це двічі судимий за аналогічні злочини 50-річний киянин Дмитро Б.

У серпні 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив його до шести років позбавлення волі.

Автор фото, Facebook Поліція Львівської області

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

10 вересня цього року його звільнили на підставі так званого "закону Савченко". Один день перебування у СІЗО зараховувався за два дні позбавлення волі під час обчислення судом терміну покарання.

Крім того, на відео, що поширювалось в мережах, "львівського педофіла" упізнав прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва. Він веде ще одну справу, де фігурує цей же чоловік.

Про це прокурор повідомив львівських колег, розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у фейсбуці.

"У вересні цього року чоловік за таких же обставин вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини в школі на Лісовому масиві у Києві", - каже Надія Максимець.

За її словами, чоловіку повідомили про підозру та тримали під вартою з можливістю внесення застави у 181 тисячу гривень. Десь через місяць матір підозрюваного принесла ці гроші, й чоловіка звільнили з-під варти.

"Він виїхав до Харкова та перестав з'являтись до слідчого. Казав, що доглядає за важкохворою матір'ю. Потім вимкнув телефон, почав переховуватися від слідства. Його оголосили в розшук", - розповіла речниця.

Щоб затримати чоловіка і доставити в суд, в Харків виїхала оперативна група. З'ясувалось, що матір він не доглядав зовсім, хвора жінка невдовзі померла. А підозрюваний втік у Львів.

23 грудня Галицький райсуд взяв чоловіка під варту на два місяці без права внесення застави.

За розпусні дії щодо малолітніх дітей йому тепер загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення, повідомляють у поліції Львівської області.