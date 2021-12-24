"Риба з руками". Цю рідкісну істоту помітили вперше за 22 роки

16 хвилин(и) тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Дивіться: Рідкісну рожеву рибку помітили у водах Австралії

Рідкісну "ходячу" рибу з плавниками-руками вперше за 22 роки помітили біля берегів острова Тасманія, що поблизу Австралії.

Ця рожева риба (хендфіш або брахіоніхт) має плавники, які нагадують "руки", на яких крім як плавати, вона може ще і "ходити" по морському дну.

Востаннє цю рідкісну рибу бачив дайвер біля берегів Тасманії в 1999 році, а загалом до того її помічали лише чотири рази.

Вчені непокоїлись за її існування, і нещодавно цей вид риби офіційно визнали таким, що вимирає.

Але австралійські дослідники сказали, що побачили її на відеозаписі з глибоководної камери, що був зроблений раніше цього року в морському парку.

Так з'ясувалось, що ця риба може жити на більшій глибині, ніж вважалось раніше.

Раніше дослідники думали, що вона може жити на мілководді в захищених бухтах, але тепер її виявили на глибині 150 метрів біля дикого південного узбережжя Тасманії.

Автор фото, KAREN GOWLETT-HOLMES/TASMANIA UNIVERSITY Підпис до фото, Ось як виглядає ця рідкісна риба

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"Це відкриття вражає, і дає надію на подальше виживання цієї рожевої риби з плавниками-руками, бо очевидно, що вона має ширший ареал проживання та поширення, ніж вважали раніше", - сказав морський біолог Невілл Барретт, що також є доцентом Університету Тасманії.

У лютому саме команда Барретта опустила на дно морського парку, що розташований на місці Тасманського розлому, камеру з наживкою. Дослідники мали намір вивчати різні види коралів, омарів та риб, які мешкають у тому місці.

Це величезний парк, розміром зі Швейцарію. Він відомий довгою тріщиною в земній корі, яка дозволяє виявити морське життя на глибині понад чотири тисячі метрів.

Наукова співробітниця, яка переглядала у жовтні відзнятий матеріал, помітила незвичайну істоту серед натовпу більших тварин, приваблених наживкою на камері.

"Я переглядала один із наших відеоматеріалів і там була маленька рибка, що вискочила з виступу рифу, і виглядала трошки дивакувато", - розповіла Ешлі Бастіаансен з університетського Інституту антарктичних та морських студій.

"Я придивилась ближче, і ось ви можете помітити маленькі руки цієї істоти", - сказала вона АВС.

На відео видно 15-сантиметрову рибку, що вибралась із виступу рифу, коли її потривожив скельний омар. Вона спостерігала за метушнею навколо кілька секунд і попливла собі геть.

"За цей час ми змогли зробити справді хороший знімок голови... та абсолютно точно визначити вид і виміряти розміри риби", - сказав у інтерв'ю Невілл Барретт.

Він додав, що дослідники дуже задоволені з того, що можуть використовувати сьогодні так багато різних технологій та бачити, якими важливими є глибокі морські ареали для таких рідкісних видів.

Рожева риба з "руками" - це один із 14 видів риби, що зустрічаються навколо острова Тасманія, що розташований на південь від материкової частини Австралії.